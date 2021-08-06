Milli Eğitim Bakanı Özer’den İlk Açıklama: “Vakaların Sıfırlanmasını Bekleyemeyiz”

Profesör Doktor Ziya Selçuk’un yerine Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak atanan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Türkiye gündeminde yer alan konular hakkında konuşmalar yapan yeni Bakan Özer, Eylül'de okulların açılması hakkında da düşüncelerini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni Milli Eğitim Bakanı olan Özer, Eylül'de okulların açılması hakkında hedef belirlediklerini ifade etti. Bunun yanı sıra, koronavirüs vakalarının belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyeceğini da ifade eden Milli Eğitim Bakanı, merak edilen konulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Profesör Doktor Mahmut Özer, Profesör Doktor Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na atandı. Ziya Selçuk, görevden affını istemiş ve af talebi kabul edilmişti. Daha sonra Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanı olarak atanması hakkında karar alındı.

Gerçekleşen tören ile görevini Mahmut Özer'e devreden Ziya Selçuk, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve her daim çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Mahmut Özer ise eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu açıklamalar ardından konuşmalar gerçekleştirdi ve büyük bir sorumluluk üstlendiğini farkında olduğunu söyledi.

Özer, en temel amacının Türkiye'nin her yerinde bulunan tüm çocuklar için kaliteli bir eğitim almaları adına fırsat eşitliği sağlamak olduğunu açıkladı.

Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilmesi ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Mahmut Özer, okulları yüz yüze eğitim için uygun hale getirmek adına hedef belirlediğini söyledi. Bunun yanı sıra, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi adına koronavirüs vakalarının belirsiz bir gelecekte tamamı ile sıfırlanmasının beklenilmeyeceği hakkında bilgiler paylaşan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.