Umman Kadınları Boşanma Oranları Arttıkça 'Eşit Ortaklık' Talep Ediyor

Daha iyi eğitim fırsatları ve iyi ofis işleriyle, Umman kadınları şimdi eşit yaşam ortaklıkları talep ederek geleneğe meydan okuyor ve evliliği her zamankinden daha fazla sorguluyor.

Resmi istatistikler, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 3.800'den fazla boşanma yapıldığını gösteriyor. Hükümet verilerine göre, Umman'da 10 yıl öncesine kıyasla şimdi daha fazla kadın boşanmak istiyor.

Geleneksel değerlerin hızla değiştiği bir ülkede, Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın istatistikleri geçen yıl tüm boşanmaların yüzde 67'sinin kadınlar tarafından başlatıldığını gösteriyor.

36 yaşındaki Fatma el-Hammadi için, koca evlilik hayatının tüm yönlerini kontrol ediyorsa evliliğin değeri sınırlıdır. Geçen yıl Ekim ayında sekiz yıllık evliliğinden ayrıldı.

“Evliliğin, hem kadının hem de kocasının hayatlarını birlikte planladıkları eşit bir ortaklık olması gerekiyordu. Üst düzey bir bankacı olan Fatma, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bir erkek hayatınızdaki tüm şartları dikte ederse ve sizi kendi kurallarına göre oynamaya zorlarsa bu bir evlilik değildir ”dedi.

Profesyonel kadınlar evde çalışma durumlarını giderek daha fazla yeniden değerlendirirken, o yalnız değil.

Aisha al-Riyami, iki yıllık evliliğinin “işkence” olduğunu açıkladı ve bundan uzaklaşmaya karar verdi.

“Evliliğimizden sadece iki yıl sonra geçen ay evliliğimi sonlandırdım. Niye ya? Çünkü çok boğucu ve boğucu buldum” dedi Aisha.

“Bir arkadaşımın düğününe gitmem gerekse bile kocamdan izin almam gerekiyordu. Neden kendimi bu işkenceye maruz bırakayım? Bir petrol ve gaz şirketinde muhasebeci olarak çalışan 34 yaşındaki kişi, ondan çok daha fazla kazanıyorum ve bağımsız yaşamayı karşılayabiliyorum ve bana bakması için bir erkeğe ihtiyacım yok” dedi.

Ummanlı kadınlar, 2021-22 akademik yılında üniversitelere ve kolejlere kayıtlı toplam öğrenci sayısının yüzde 62'sini oluşturuyor. On yıl önce, kadınlar yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin yalnızca yüzde 39'unu oluşturuyordu.

'Evlilik savaş alanı'

Evlilik danışmanları, bir kadının eğitimli olması ve işyerinde iyi bir konuma sahip olması durumunda, Umman'da modern evlilikler için giderek daha fazla bir “savaş alanı” haline geldiğini söylüyor.

"Evlilik danışmanlığı seanslarımdan yaklaşık yedi tanesi, evlilik savaş alanlarında daha iyi söz söylemek isteyen, iyi bir çalışma ücretine sahip eğitimli kadınları içeriyor. Bu, yüzde 70'inin beni görmeye geldiği anlamına geliyor çünkü karısı evliliğinden kurtulmak ve kocasının onu kontrol etmesini engellemek istiyor” dedi.

"Bu kadınlardan bazıları beni görmeye gelmeden önce evliliklerini terk etmeye karar verdiler."

Bazı Umman erkekleri, evliliğin eşit ortaklığa dayanması gerektiğini kabul etmeyi reddediyor.

“Neden eşit ortaklık? Geleneklerimize göre bir erkek, karısının kendisini kontrol etmesine izin veriyorsa erkek değildir. 44 yıldır evli olan Tarek al-Ismaili, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, evlilik, istedikleri gibi kontrol ettikleri bir iş sözleşmesi değildir.

Ancak Umman geleneklerinin kadınların evlilikte eşit söz sahibi olmasını engellemediğini savunan tüm erkekler, özellikle de genç nesilden olanlar aynı fikirde değil. “Bence kadınlar haklı ve onları kontrol etmek geleneğimizin bir parçası değil. 25 yaşındaki bilişim mühendisi Salim al-Habsi, kocalarının onlara daha fazla söz hakkı vermesi gerektiğini söyledi.

“Sonuçta evlilik, paylaşılan bir hayattır, sadece çocukları ve evi paylaşmak değil, aynı zamanda duyguları da paylaşmaktır. Evlendiğimde, karımın sadece bir eş değil, eşim olmasını isterim.”