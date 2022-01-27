Ukrayna Askeri Tesisinde Asker Ateş Açtı, Beş Korumayı Öldürdü

Bir Ukrayna Ulusal Muhafız askeri, orta Ukrayna'daki bir askeri fabrikada bilinmeyen nedenlerle güvenlik görevlilerine ateş açtı, kaçmadan önce beş kişiyi öldürdü ve beş kişiyi de yaraladı.

Polis açıklamasına göre, olay Perşembe günü erken saatlerde Dnipro'da Pivdenmash füze fabrikasında (Yuzhny Makine İmalat Fabrikası Yuzhmash) vardiya başlangıcında korumalara silah verilirken meydana geldi.

İçişleri bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganın Kalaşnikof saldırı tüfeğiyle ateş açtığı ve ardından olay yerinden kaçtığı, "Sonuçta beş kişi öldü, beş kişi de yaralandı" dedi.

Polis daha sonra şüpheliyi Dnipro'nun dışındaki Pidgorodne kasabasında yakaladı.

İçişleri Bakanı Denys Monastyrskiy, askere Artem Ryabchuk adını verdi ve "yasaların öngördüğü en katı sorumluluğu üstleneceğini" söyledi.

Monastyrskiy, beş yaralının tıbbi tedavi gördüğünü ve "doktorların hayatlarını kurtarmak için savaştığını" da sözlerine ekledi.

"Emrim üzerine, ülkesini savunmak ve güvenlikten sorumlu olmak ve silahını vurmamakla görevlendirilen 21 yaşındaki bir askerin bu eylemleri gerçekleştirmesine neden olan koşulları incelemek üzere bir komisyon kurulacak. meslektaşları," dedi Monastyrskiy.

Bakanlık, olayın sabah 03:40'ta (01:40 GMT) atıcıya vardiyasının başında bir silah verildiğinde meydana geldiğini söyledi. "Suçun nedenleri henüz bilinmiyor."

Motif neydi?

Yuzhmash, web sitesine göre savunma, havacılık ve tarımla ilgili malzeme üreten ve test eden bir havacılık ve uzay fabrikasıdır.

“Her şeyden önce, soruşturma şu soruyla karşı karşıya kalacak - böyle korkunç bir suçu işlemenin nedeni neydi? Ukrayna içişleri bakan yardımcısı Anton Gerashchenko Facebook'ta yaptığı açıklamada, askerin takımda psikolojik bir baskıyla karşılaşıp karşılaşmadığı araştırılacak" dedi.

Müfettişlerin, askerin silahlara erişmesine izin veren bir tıbbi komisyonu nasıl geçtiğini araştıracağını söyledi. Gerashchenko, "Her halükarda, toplu katliam için en ağır cezayı çekecek." Dedi.

Saldırı, Ukrayna ordusu için hassas bir zamanda gerçekleşti. Rus ordusu ülkenin Ukrayna sınırına asker yığıyor ve NATO üyeleri Rusya'yı ülkeyi işgal etmeyi planlamakla suçladı.

Bu arada Moskova suçlamayı reddediyor ve NATO'nun eski Sovyet cumhuriyetlerine doğru doğuya doğru genişlemesini durduracağına dair güvenlik garantileri arıyor.

ABD ve NATO, son birkaç hafta içinde Rus yetkililerle bir dizi görüşme yaptı, ancak şimdiye kadarki müzakereler krizi sona erdiremedi. İki hafta içinde Almanya'nın Berlin kentinde bir başka müzakere turu yapılacak.