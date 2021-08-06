Ümitcan Uygun’un Esra Hankulu Ölümü Hakkında İfadesi Ortaya Çıktı!

Ankara'da meydana gelen dehşet verici olayda kamuoyunda Aleyna Çakır ismi ile tanınan Sema Esen isimli genç kızın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun önceki gün Esra Hankulu’nun ölümü ile yeniden gözaltına alınmıştı.

25 yaşındaki Esra Hankulu’nun ölümünden önceki gece Uygun'un genç kadının evinde olduğu öne sürüldü. Zanlı Ümitcan Uygun ise vermiş olduğu ifadede Esra Hankulu’nun ölümü hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Sabah erken saatlerde Hankulu’nun evinden ayrıldığını açıklayan Ümitcan Uygun, o sırada genç kadının hayatta olduğunu da öne sürdü.

Gözaltına alınan Furkan G. ise ifadesinde Ümitcan Uygun’u aradığını durumu anlatıp gelmesini istediklerini söylediklerini belirtti. Ancak Ümitcan Uygun’un ise onlara polisi ve ambulansı aramasını söylediklerini ve bu olaya kendisini karıştırmamaları gerektiğini anlattığını açıkladı. Yaşanan olay sonrasında savcılık Ümitcan Uygun’u “kasten öldürme suçundan tutuklanma” talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk etti ve konu hakkında detaylı bilgiler öğrenildi.

25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadının cansız bedeni ile karşı karşıya gelen emniyet ekipleri daha sonra Ümitcan Uygun’un da ifadesini aldı. Hayatını kaybeden genç kadının arkadaşları da Hankulu’nun yaşamını yitirmeden önce Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun isimli şahıs ile beraber olduğunu öne sürdü.

Furkan G. isimli şahıs ise gözaltında, Esra Hankulu’nu kız arkadaşı Dilan aracılığı ile tanıdığı bilgisini paylaştı. Bununla birlikte Ümitcan Uygun ile olay gecesi tanıştıkları bilgisini veren Furkan G., Ümitcan Uygun ile öncesine dayanan bir ilişkilerinin bulunmadığını da ifade etti.

Geceyi aynı yerde geçirdiklerini ifade eden şahıs, kız arkadaşının kendisine Esra Hankulu’nun mosmor olduğunu söylediğini ifade etti. Esra Hankulu’nun odasına gittiklerinde ise genç kadının nefes almadığını fark ettiklerini ifade eden şahıs, polis aradıklarını açıkladı.