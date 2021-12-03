İngiltere, Omicron'a Karşı Etkili Görünen COVID-19 İlacını Onayladı

Birleşik Krallık, üreticilerin yeni Omicron varyantına karşı etkili olduğunu söylediği ciddi COVID-19 semptomları geliştirme riski yüksek olan insanları tedavi etmek için bir ilacın kullanımını onayladı.

Antikor tedavisi sotrovimab, "ağır hastalık geliştirme riski yüksek olan hafif ila orta şiddette COVID-19 enfeksiyonu olan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili bulundu", İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajans (MHRA) Perşembe günü yaptığı açıklamada.

Regülatöre göre, ilacın tek dozunun semptomatik COVID-19'lu yüksek riskli yetişkinlerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 oranında azalttığı bulundu.

İncelemesinin ardından MHRA, Xevudy markasıyla da bilinen sotrovimab'ın mümkün olan en kısa sürede ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdi.

MHRA'nın CEO'su June Raine, Birleşik Krallık'ın koronavirüs pandemisiyle mücadele için cephaneliğine eklenmesini "COVID-19'a karşı en savunmasız olanları korumada etkili olduğu gösterilen başka bir terapötik" olarak memnuniyetle karşıladı.

Geçen ay Birleşik Krallık, Merck ve Ridgeback Biotherapy tarafından ortaklaşa geliştirilen potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren bir COVID-19 antiviral hapı olan molnupiravir'i onaylayan ilk ülke oldu.

'Omicron'a karşı faaliyet'

Sotrovimab, İngiltere merkezli bir şirket olan GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD merkezli Vir Biotechnology tarafından geliştirildi.

Bu, koronavirüsün sivri proteinine bağlanan ve vücudun hücrelerine girme yeteneğini azaltan bir protein türü olan monoklonal bir antikordur.

GSK Perşembe günü yaptığı açıklamada, laboratuvar analizinin, ilacın, önceki koronavirüs suşlarından daha ağır mutasyona uğramış olan Omicron varyantının bir dizi ayırt edici mutasyonunu taşımak üzere biyolojik olarak tasarlanmış virüslere karşı etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

İlaç devi yaptığı açıklamada, klinik öncesi veriler, ilacın "yeni Omicron SARS-CoV-2 varyantının önemli mutasyonlarına karşı aktiviteyi koruduğunu" gösterdi.

Yıl sonuna kadar beklenen bir güncelleme ile tüm Omicron mutasyonlarına karşı sonuçları doğrulamak için testler devam etmektedir.

GSK, sotrovimab'ın aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen diğer tüm test edilmiş endişe ve ilgi varyantlarına karşı da "devam eden aktivite" gösterdiğini söyledi. pandemi, son aylarda.

Dünya çapında beş milyondan fazla insanı öldüren küresel sağlık kriziyle mücadeleye yönelik tedaviler, şimdiye kadar esas olarak aşılara odaklandı.