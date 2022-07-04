İsrail, Hizbullah'ın Üç Silahsız İnsansız Hava Aracını Düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Hizbullah hareketi tarafından Akdeniz'de bir açık deniz gaz sahasına doğru yola çıkan üç insansız hava aracının önünü kestiğini söyledi.

Ordu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in ekonomik sularında hava sahasına yaklaşan üç düşman insansız hava aracının önünün kesildiğini" belirterek, insansız hava araçlarının kısmen Lübnan'ın üzerinde hak iddia ettiği Karish gaz sahasına yöneldiğini de sözlerine ekledi.

İsrail askeri kaynakları, insansız hava araçlarının silahlı olmadığını ve risk oluşturmadığını söyledi.

Kaynaklar, bir insansız hava aracının bir savaş uçağı, diğer ikisinin ise bir savaş gemisi tarafından durdurulduğunu söyledi.

Hizbullah Cumartesi günü yaptığı açıklamada, üç silahsız insansız hava aracı fırlattığını ve görevi yerine getirdiklerini ve "mesajın iletildiğini" söyledi. Lübnan makamlarından olaya hemen yanıt gelmedi.

Lübnan, geçen ay Londra'da kayıtlı Yunan enerji şirketi Energean tarafından işletilen bir geminin Karish sahasına girmesini İsrail'i kınadı.

İsrail, alanın kendi sularında olduğunu ve deniz sınırında devam eden müzakerelere tabi olan tartışmalı alanın bir parçası olmadığını iddia ediyor.

Hizbullah, Energean'ı faaliyetlerine devam etmemesi konusunda uyardı.

Lübnan ve İsrail, 2020'de deniz sınırıyla ilgili müzakerelere yeniden başladı , ancak süreç, Beyrut'un Birleşmiş Milletler tarafından görüşmelerde kullanılan haritanın değiştirilmesi gerektiği iddiasıyla durdu.

Beyrut başlangıçta ihtilaflı olduğunu söylediği 860 kilometrekarelik (330 kilometrekarelik) su talep etti, ancak daha sonra Karish sahasının bir kısmı da dahil olmak üzere 1.430 kilometrekare (552 mil kare) daha istedi.

Lübnan, modern tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşurken, açık deniz petrol ve gaz üretimini genişletmeyi umuyordu.

İsrail ordusu, Cumartesi günkü müdahalelerin bir İsrail donanma gemisine monte edilmiş bir hava savunma sisteminin gelen bir hedefi ilk kez düşürdüğünü söyledi.

Lübnan ve İsrail teknik olarak savaşta ve diplomatik ilişkileri yok. BM barış güçleri sınırda devriye geziyor.

İsrail, 2006 yılında Hizbullah ile yıkıcı bir savaşa girdi ve İran destekli grubu başlıca düşmanlarından biri olarak görüyor.