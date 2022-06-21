Kiev, Yenilenen Kharkiv Saldırısı Konusunda Uyardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Moskova'nın Mayıs ortasında güçlerini şehirden ve bölgeden çekmesinin ardından Rusya'nın Harkov'a yeni bir saldırı planladığını iddia etti.

Luhansk valisi, doğudaki Severodonetsk kentinin sanayi bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi.

38'i çocuk 568 sivilin kentin Azot kimyasal fabrikasının bomba sığınaklarında kaldığını ve tahliye etmeyi reddettiğini söyledi.

Moskova destekli kendi kendini ilan eden yetkililer, işgal altındaki Kherson bölgesinin Rusya'ya katılması için bu sonbaharda bir referandum yapılacağını söyledi.

Ukrayna başbakan yardımcısına göre Moskova, 1500'den fazla Ukraynalı sivili Rus hapishanelerinde tutuyor.

Yakalanan Amerikalılar Donetsk'te

Interfax haber ajansının bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'da yakalanan iki Amerikalı şu anda Ukrayna'nın Rus destekli Donetsk bölgesinde bulunuyor.

Pazartesi günü Kremlin, Ukrayna'da gözaltına alınan iki Amerikalı'nın Cenevre sözleşmesi kapsamında olmayan ve eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gereken paralı askerler olduğunu söyledi.

İsveç acil gaz tedarik planını devreye aldı

İsveç'in enerji dairesi, Rusya'dan gelen olası doğal gaz kesintilerine hazırlanmak için ülkenin Batı ve Güney bölgelerine yönelik üç aşamalı bir acil gaz tedarik planının ilk adımını etkinleştirdiğini söyledi.

Hareket, İsveç'e borulu gaz sağlayan komşu Danimarka'nın Pazartesi günü benzer bir uyarı yayınlamasının ardından yapıldı.

Polonya, Rusya merkezli Rybus'u Dünya Kupası planlarından çıkardı

Polonya futbol federasyonu (PZPN), bir Rus kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra Katar'daki Dünya Kupası için defans oyuncusu Maciej Rybus'ı düşünmeyeceğini söyledi.

66 forma giyen sol bek, son beş yılını Rusya'da Lokomotiv Moskova ile geçirdi ve 11 Haziran'da şehirdeki rakipleri Spartak Moskova'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

PZPN, "Antrenör oyuncuya kulüpteki durumu nedeniyle milli takımın Eylül antrenman kampına çağrılmayacağı ve Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek takım için düşünülmeyeceği konusunda bilgi verdi" dedi.

Ukrayna'nın Kherson bölgesi Rus televizyonunu 'yayınlıyor'

Moskova, Rus televizyonunun şu anda Rusya'nın rubleyi tanıttığı ve pasaportlarını dağıtmaya başladığı Ukrayna'nın güneyindeki Kherson bölgesinde yayın yaptığını söyledi.

Rusya ordusu, kuvvetlerinin “Herson bölgesindeki yedi televizyon kulesinin sonunu Rus televizyon kanallarını ücretsiz yayınlayacak şekilde yeniden yapılandırdığını” söyledi.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasına komşu olan Kherson bölgesi, Şubat ayı sonlarında Kremlin'in taarruzunu takip eden günlerde Rus güçleri tarafından işgal edilmişti.

Salı günü, bölgedeki Moskova yanlısı yetkililerden biri olan Kirill Stremousov, bölgenin "yıl sonundan önce" Rusya'ya katılabileceğini söyledi.