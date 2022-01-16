Eski İsrail Başbakanı Netanyahu Savunma Pazarlığını Müzakere Ediyor

Haber ajanslarının bildirdiğine göre, eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yolsuzluk davasını sona erdirmek için bir savunma pazarlığı müzakere ediyor.

12 yıl üst üste başbakanlık yaptıktan sonra Haziran ayında iktidarı kaybeden ve şu anda muhalefet lideri olan Netanyahu, 2019'da yargılandığı üç davada rüşvet, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Hepsi birlikte yargılanıyor. .

Pazar günü Associated Press haber ajansına konuşan görüşmelere katılan bir kişi, anlaşmanın bu hafta gibi erken bir tarihte imzalanabileceğini söyledi. Herhangi bir anlaşma, Netanyahu'yu ulusu meşgul eden bir sorun üzerinde utanç verici ve uzun süreli bir davadan kurtarabilir.

Konuyla ilgili brifing verilen bir kaynak Reuters haber ajansına, görüşmelerin Netanyahu'yu siyasetten uzaklaştıracak bir koşul üzerinde tıkandığını söyledi.

Kaynak, 72 yaşındaki Netanyahu'nun Başsavcı Avichai Mandelblit ile suçlamaların düşürülmesini kabul edeceği ve bunun sonucunda hapis cezasının toplum hizmetine çevrileceği bir anlaşmayı tartıştığını söyledi.

Ancak isminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan bir kaynak, görüşmelerin Netanyahu'nun İsrail yasalarına göre onu yıllarca siyaseti bırakmaya zorlayacak bir "ahlaki ahlaksızlık" maddesi taşıyan bir mahkumiyetten muaf tutulma talebi üzerinde bir darbe vurdu. Eyalet Savcılığı yorum yapmaktan kaçındı.

Bir anlaşmanın raporları, hukukun üstünlüğünü baltalayacağını söyleyen eleştirmenleri kızdırdı.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, "Kişisel nedenlerle halkın demokrasinin temellerine olan güvenini yok etmeye çalışan adam anlaşma yapmaya uygun değil" dedi.

Horowitz, Netanyahu'nun İsrail'in adalet sistemine şüphe düşürmekle suçlanmasının ardından yaptığı girişimlere atıfta bulunarak, bunun taraflı olduğunu ve kendisine karşı bir cadı avı yürüttüğünü söyledi.

Göstericiler, Cumartesi akşamı başsavcının evinin önünde gelişen anlaşmaya karşı toplandı. Herhangi bir anlaşmaya muhtemelen mahkemede itiraz edilecektir. Tüm suçlamaları reddeden ve savcıları siyasi amaçlı cadı avı yapmakla suçlayan Netanyahu'nun avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Netanyahu, son derece çeşitli partilerden oluşan bir koalisyonda yer alan bir milliyetçi olan halefi Naftali Bennett'i koltuğundan etme sözü verdi. Netanyahu'nun muhafazakar Likud partisi, kısmen akraba partilerin devam eden davayı gerekçe göstererek Netanyahu'ya katılmayı reddetmesi nedeniyle geçen yıl yeni bir hükümet kuramadı.

Arkasındaki hukuki sorunlarla birlikte, Netanyahu teoride yeni ve geniş bir sağcı koalisyon kurabilir. Politikadan men edilirse, Bennett'in koalisyonunun sağcı üyeleri, yeni liderlik altında bir Likud partisiyle yeni bir hükümet kurmayı seçebilirdi. Bir savunma pazarlığı fikri, eski bir Yüksek Mahkeme başkanı Aharon Barak tarafından desteklendi.