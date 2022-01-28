Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya'daki Gerilimler Konusunda 'Panik' Çağrısında Bulunmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, ekonomi üzerinde çok fazla “panik” oluşturduğunu söylediği şeyi eleştirdi.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenskyy, "Durumu eskisinden daha gergin görmüyorum. Yurtdışında burada savaş olduğuna dair bir his var. Konu bu değil."

Ukraynalı liderin tansiyonu düşürme girişimleri, öncülüğünü ABD'nin yaptığı bazı Batılı müttefiklerin Moskova'nın potansiyel olarak yakın bir işgali konusunda uyarmasıyla ortaya çıktı.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'yu Rusya'nın Ukrayna'nın ittifaktan kalıcı olarak engellenmesi yönündeki merkezi güvenlik talebini görmezden gelmekle suçladı.

Rusya'nın Batı'dan gelen yanıtları "dikkatle inceleyeceğini" ve "daha sonra başka eylemlere karar vereceğini" de sözlerine ekledi.

Daha önce, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile bir savaş istemediğini, Washington'un bir Şubat işgalinin mümkün olduğu yönündeki uyarısına açık bir yanıt olarak yineledi.

İşte en son güncellemeler:

ABD'nin Ukrayna'da kalıcı askeri varlığı yok

Üst düzey ABD'li general Mark Milley, Washington'un NATO müttefiklerinin güvenliğine olan bağlılığını yineledi, ancak ABD'nin ittifak üyesi olmayan Ukrayna'da kalıcı bir askeri varlığı olmadığını vurguladı.

Milley gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda Ukrayna'da ABD ve NATO danışmanları ve eğitmenlerinden oluşan küçük bir birlik var" dedi. "ABD'nin sıfır taarruz muharebe silah sistemi, Ukrayna'da kalıcı kuvvetleri veya üsleri yok."

Yine de ABD'li general, Washington'un Kiev'e askeri yardım sağlamaya devam ettiğini söyleyerek, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmenin "maliyetsiz" olmayacağı konusunda uyardı.

Pentagon şefi, Putin'in 'nihai kararı vermediğini' söyledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Putin'in Ukrayna'yı işgal edip etmeme konusunda "nihai bir karar" verdiğine inanmadığını söyledi.

Austin, çatışmanın “kaçınılmaz olmadığını” vurguladı ve Rusya cumhurbaşkanını diplomasiyi seçmeye çağırdı.

“Bu durumun çatışmaya dönüşmesi için hiçbir neden yok. Gerginliği azaltmayı seçebilir,” dedi Austin, Putin'e atıfta bulunarak. "Askerlerini uzaklaştırma emri verebilir. Diyalog ve diplomasiyi seçebilir. Ne karar verirse versin, ABD müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yanında olacaktır.”

Haklar grubu, askeri tırmanışın 'yıkıcı' olacağını söylüyor

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'daki çatışmanın askeri bir şekilde tırmanmasının milyonlarca insanın hakları için yıkıcı olabileceği konusunda uyardı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Rusya'nın askeri güç kullanma tehdidi, Ukrayna ve ötesindeki milyonlarca insanın insan haklarını şimdiden etkiliyor" dedi.