Emeklilere Müjde Geldi, Sonunda Ek Zam Açıklandı! Son Dakika

Açıklanan enflasyon rakamları ve alım gücünün düşmesi ile maaşlara yapılmış olan zamlar daha, ödeme yapılmadan hem eridi hem de büyük bir tartışma konusu oldu. Bu konuda ise en mağdur olan vatandaşlar ise maaşları asgari ücretin altına düşen emekliler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği gibi emekli maaşları ortalama olarak 2002/2004 aralığında asgari ücretin neredeyse 1,5 katı düzeyinde devam etmekteydi. Ancak değişen yasa ve uygulamalar ile gelinen noktada durum tam terine dönmüş ve asgari maaşın neredeyse yarısına kadar düşmüştür.

Emeklilerin bu konudaki sitemleri kamuoyunda dikkat çekmiş, bu sayede iktidar da konu hakkında önlem almak durumunda kalmıştır. Yargı yolunda bile “hak ihlali” açısından zorlamaya başlayan emekli vatandaşların maaşlarında iyileştirme yapılması amacı ile mecliste yeniden gündeme alınacak.

Emekli maaşlarına gelen zam oranı ve de sonrasında yaşanılan süreç içinde gelen fahiş zamlar ile beraber, alım gücü iyice düşmüş, emekliler de bu durumları sorgulamaya başlamıştır. Açıklanan enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki hareketlilikler 20 Aralık sürecinin hararetli bir şekilde tartışılmaya başlanması gibi birçok konu güven kaybına neden olmuş, emekliler de yaşadığı bu zorluklar için birbirinden farklı çıkış yollarını aramaya ve denemeye başlamıştır.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun konunun ciddiyetine yönelik bazı açıklamalar yapmıştır. Bu konuda “2004 yılına kadar emekli maaşları asgari ücret düzeyinin üzerindeydi. Şimdi ise en düşük emekli maaşı 2500 lira ve düşük emekli maaşı alacakların sayısı 1,2 milyon sayısından 2 milyon kişinin üzerinde seyretmektedir. Sistem böyle devam ederse de bugünkü çalışan kişiler emekli olduklarında yaklaşık olarak 10 milyon kişi de 2500 TL alacak”

Erdursun, bu konuda ayrıca geçmiş emekli maaşlarını da belirtirken “Türkiye’de 2002 senesinde asgari ücret 163 TL, emekli maaşı da 216 TL idi. 2003 senesinde en düşük emekli maaşı 332 TL, asgari ücret 225 TL idi. 2004’e kadar olan süreçte emekli maaşları asgari ücret düzeyinin üzerinde seyrediyordu. 2004’ten sonra yapılan değişikliklerde maaş hesaplama sistemi 2008 yılında bir daha değişti ve 'şu anda bunların sonucu yaşamaktayız' demiştir.