Ukrayna Cephe Hattında Savaşa Hazırlanıyor

Krim, derme çatma bir memurun dağınıklığında bir tabure çekerken sigarasından uzun bir nefes çekiyor.

Askerler ellerinde ev yapımı çorba kaseleriyle yanlarından geçerken kapı aralığından güneş ışığı süzülüyor.

Dışarıda, bir siper ağı üzerine tünemiş, köpekler yanından geçerken Igor adında genç bir asker periskoptan dışarı bakıyor.

Huzurlu atmosfer çok gerçek bir tehlikeyi maskeliyor; sadece birkaç yüz metre ötede, Rus destekli ayrılıkçı keskin nişancılar, tam da bu konuma nişan aldılar.

Takma ad kullanan Krim, “Rus keskin nişancılar için Ukrayna'nın doğusu bir eğitim kampı gibidir” dedi.

Öğle yemeğinden sonra, yüksek çamurlu duvarların altında kaldığından emin olarak siperlere geri döner; bir açıklığa ulaştığında herkese koşmasını işaret ediyor; Bugün gökyüzünün açık olması onları kolay hedef haline getiriyor.

Son aylarda Rusya, Ukrayna ile sınırları boyunca 100.000'den fazla asker topladı ve Moskova'nın bir işgal başlatabileceğine dair korkuları artırdı. ABD ekonomik yaptırımları tehdit ederek karşılık verdi ve Avrupa'ya konuşlanmak üzere 8500 askeri yüksek alarma geçirdi. Ayrıca NATO doğu sınırlarını savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla güçlendirdi.

Moskova bir saldırı planladığını reddediyor ve NATO'yu bölgenin güvenliğini baltalamakla suçluyor.

Ancak Krim ve asker arkadaşları, siyasi gerilimlerdeki değişikliklerle dikkatlerinin dağılmasını göze alamazlar; işleri son birkaç yıldır olduğu gibi aynı kalır.

“Büyük bir değişiklik yok; Yeni bir saldırı veya istila görmüyoruz” dedi Krim. "Burada her zaman tehlike vardır."

Alexander, kış kamuflajına bürünmüş iri yarı bir asker, bir tepenin yamacına gömülü gizli bir gözlem direğine çömelir. Uzun bir dürbünle bakıyor; birkaç günde bir bir ayrılıkçı görür, ancak çoğu gün aynı donmuş geniş alana bakar.

Uzakta, üç aydan fazla süren ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan iki şiddetli savaşın görüntüsü olan Donetsk Uluslararası Havalimanı'nın kavrulmuş harabeleri oturun.

Taktik siper savaşının monotonluğunu kırmak için birçok asker, kaynak yapma, sıhhi tesisat veya yemek pişirme gibi beceriler geliştirerek kampta nispeten rahat bir altyapı oluşturur.

Genellikle en uzun süre askerlik yapmış askerlere ait olan odaların bazıları sade, resimlerle, el yapımı dolaplarla ve rahat yataklarla döşenmiştir. Diğerleri sadece birkaç battaniyeye sahip basit bir ahşap yüzeydir.