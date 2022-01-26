SGK Destekli Bankalar Aracılığı İle 40.000 TL Nakit Verilecek! Ek Nakit Desteği Başvuranlara Ödenecek! SGK destekli olarak 40.000 TL kredi alacak kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak nakit imkanından faydalanacaktır.

Bankalardan alacağınız bu destek kampanyası SGK üzerinden ödeneceği için emekli olmanız ve sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir. SGK üzerinden işlem yapacak olan kişiler belirli şartlara göre bu bankalar üzerinden 36 ay vadeli kredi hemen alacaktır. Sigorta yoksa ve emekli değilseniz maalesef SGK üzerinden destek kredisi alamazsınız.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı düşük faizlerle SGK destekli olarak kredi imkanı sunacak. Destek kampanyası için başvurularınızı banka şubelerinden veya internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası destek kredisi ayrıca mobil uygulama üzerinden de veriliyor. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde bu banka üzerinden 90 gün erteleme yapabileceklerdir. Ziraat Bankası kredi alacak kişilere ayrıca bankanın şubelerine giderek buradan da başvuru imkanından faydalanmaktadır.

Vakıfbank

Vakıfbank'ta kamu bankası olduğu için düşük faiz oranları ile işlem yapmaktadırlar. Kredi kullanacak kişiler için düşük faizlerle mobil uygulama üzerinden işlem yapacaklardır. İşlem yapacak olan kişiler düşük faizlerle kredi almak istiyorsa hemen başvurularını banka şubelerinden alabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kredisi emekli çalışan ve devlet memuru olan kişilere verilmektedir. Başvurular banka şubelerinden ve vakifbank.com.tr adresinden yapılmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti BBVA Bankası üzerinden kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılıyor. Başvuru yapacak olan kişiler 3 ay sigortasının olması gerekiyor. 3 aylık sigortasının olması durumunda bankadan düşük faizlerle SGK destekli kredisini alabilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası iş cep uygulamasına girecek olan kişiler düşük faizlerle kredi imkanından faydalanacaklardır. İş bankası üzerinden işlem yapacak kişiler banka internet sitesi üzerinden de düşük faizlerle kredi kullanacaklardır. İş Bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler iş bankası resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurularını gerçekleştireceklerdir. İş bankası kredisi internet sitesinden başvuru yapanlar en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile bu kredileri kullanacaklardır.