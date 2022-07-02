Gana, IMF'den Ekonomisi İçin Yardım İsteyecek

Batı Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Gana, yüzlerce kişinin artan zorlukları protesto etmek için sokaklara çıkmasından sadece birkaç gün sonra, hükümet bir destek paketi üzerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile resmi görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Kabine, Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ile IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva arasında yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Perşembe günü yaptığı toplantıda karara destek verdi.

Şimdiye kadar, kıtanın ikinci en büyük altın üreticisi Gana, analistlerin borç krizine yakın olduğu uyarısına rağmen, pandemi, yaygın enflasyon ve değer kaybeden bir para birimi tarafından sakatlanan bir ekonomiyi kurtarmak için IMF desteği aramayı reddetmişti.

IMF, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Analistler, kararın Gana'nın zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Standard Chartered Afrika ve Orta Doğu baş ekonomisti Razia Khan, “Olumlu haberler – art arda gelen dış şoklar ve Gana ekonomisi için artan zorluklar göz önüne alındığında” diye tweet attı.

Accra Mali Araştırmalar Enstitüsü Ekonomist ve Araştırma Görevlisi Leslie Dwight Mensah, “Kötüleşen ekonomik durum ve kötüleşen dış çevre nedeniyle ödemeler dengesi krizi tehdidi göz önüne alındığında, bu karar neredeyse kaçınılmazdı” dedi.

Gana için ilk kazanç, ülkenin kapasitesi ve krizi atlatma çabalarına duyulan uluslararası güvenin artması olacak” dedi.

Gana'nın dolar cinsinden devlet tahvilleri, 2026 ve 2027'de vadesi dolan ihraçlarla birlikte keskin bir şekilde yükseldi ve dolar bazında yaklaşık beş sent sıçrayarak Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Merkez bankası başkanı Ernest Addison Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Gana'nın 2022'nin ilk çeyreğinde toplam 934,5 milyon dolarlık bir ödemeler dengesi açığıyla karşı karşıya olduğunu, geçen yılın aynı döneminde 429,9 milyon dolar olduğunu söyledi.

Yüzlerce kişi bu hafta iki gün boyunca Gana'nın başkenti Accra'da giderek artan enflasyon ve diğer sıkıntıları protesto etmek için sokaklara döküldü. 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme yıllık bazda yüzde 3,3'e yavaşladı ve enflasyon Mayıs ayında yüzde 27,6 ile rekor kırdı.

Merkez bankası, ana faiz oranını geçen ay 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltti ve bu yıl makroekonomik istikrarı desteklemek için ikinci yükselişini gerçekleştirdi.