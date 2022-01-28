Ukrayna Askeri Gerginliği 'Yıkıcı' Olabilir

Uluslararası Af Örgütü insan hakları grubu, Ukrayna'daki çatışmanın askeri bir şekilde tırmanmasının milyonlarca insanın hakları için yıkıcı olabileceği konusunda uyardı.

Yaklaşık 100.000 Rus askeri Ukrayna sınırında yığıldı, bu da ABD ve NATO müttefiklerini yaklaşan yaptırımlar konusunda uyarmaya ve Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırısını caydırmak için siyasi manevralar kullanmaya sevk etti. Moskova, eylemlerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu söylüyor ve Kiev'i ve Batı'yı kışkırtıcı davranışlarla suçluyor.

Uluslararası Af Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki silahlı çatışmanın tırmanmasının sivil yaşamları, geçim kaynaklarını ve altyapısını olumsuz yönde etkileyeceği konusunda uyardı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Rusya'nın askeri güç kullanma tehdidi Ukrayna ve ötesindeki milyonlarca insanın insan haklarını şimdiden etkiliyor" dedi.

“Gerçek askeri gücün sonuçlarının yıkıcı olması muhtemel” diye devam etti. “Ukrayna'nın yakın tarihi, Donbas'taki Rus birliklerinin karıştığı çatışmalar ve Kırım'ın yasadışı ilhakıyla noktalanıyor. Askeri güçler sivillerin haklarını cezasız bir şekilde çiğnediğinden, bu olaylar toplulukları ve yaşamları parçaladı; bu kısır döngüyü kırmanın zamanı geldi."

Açıklamada, ekonomik ve sosyal hakların zaten olumsuz bir etkiye tanık olduğu ve temel gıda ve mal fiyatlarının Ukrayna'da insanların sağlık hizmetine ve yeterli yaşam standardına erişim hakkını etkilediği belirtildi.

Son iki haftadır güvenlik endişeleri nedeniyle okulların aralıklı olarak kapanması eğitim hakkını da etkiledi. Rusya'da rublenin değeri düştü ve fiyatlar yükseliyor.

King's College London'da savunma çalışmaları bölümünde doçent olan Andreas Krieg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "her iki tarafta da kayıplar için çok fazla risk" taşıyacağını söyledi.

Krieg, Al Jazeera'ya Rusya'nın Kırım'ı ilhakını ve bir ayrılıkçının desteğini gerekçe göstererek, “Kara savaşı alanında, özellikle Ukrayna'nın doğu ve kuzey yanlarında, özellikle 2014'ten bu yana Batı'dan eğitim ve malzeme aldıktan sonra çok iyi korunuyor” dedi. Ukrayna'nın doğusunda ayaklanma.

Ancak Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesiyle güneye doğru zayıf bir göbek var ve Rusların avantajlarını deniz alanında veya hava gücü alanında kullanma olasılığı var" dedi.

Artan gerilimler

Rusya'nın NATO'nun genişlemeyi durduracağı ve Ukrayna'nın ittifaka katılmasının kalıcı olarak yasaklanacağı garantileri de dahil olmak üzere geniş kapsamlı güvenlik taleplerinin bir listesini yayınlamasıyla aylardır gerginlikler tırmanıyor.

Bununla birlikte, bu hafta ABD ve Batı ittifakı, Doğu Avrupa'da müttefik birliklerin ve askeri teçhizatın konuşlandırılmasının müzakere edilemez olduğunu söyleyerek Moskova'nın ana taleplerini kesin olarak reddetti.

Putin Cuma günü, ABD ve NATO tarafından Rusya'nın güvenlik taleplerine verilen yanıtların Moskova'nın başlıca endişelerini ele almadığını söyledi. Başka eylemlere karar vermeden önce yanıtları "dikkatle inceleyecekti".

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay bir Rus işgalinin mümkün olabileceğini söylemesine yanıt olarak, Rusya'nın Ukrayna ile bir savaş istemediğini yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise Batılı ulusları, sınırındaki Rus askeri yığınağı konusunda “panik” yaratmamaya çağırdı ve Ukrayna'nın zaten hırpalanmış ekonomisine zarar vermemesi gerektiğine işaret etti.

Bir basın toplantısında konuşan Zelenskyy, "Durumu eskisinden daha gergin görmüyorum. Yurtdışında burada savaş olduğuna dair bir his var. Konu bu değil."