Havayolları, Ukrayna Hava Sahasına Maruz Kalmayı Sınırlamak İçin Uçuşları Yönlendiriyor

Havayolları, Ukrayna hava sahasına maruz kalmalarını sınırlamak için programlarını değiştirirken, sınırda yığılmış Rus birlikleriyle arasındaki soğukluk yoğunlaşırken ülkeye giriş ve çıkış uçuşlarına devam ediyor.

Avrupa'nın en büyük indirimli havayolu şirketi Ryanair Holdings Plc, bir sözcüye göre Ukrayna ile uçuş sayısını azalttı.

İrlandalı taşıyıcı Perşembe günü e-postayla gönderilen bir bildiride, "Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve programlarımızı izlemeye ve buna göre ayarlamaya devam edeceğiz." Dedi.

Bir sözcü, Deutsche Lufthansa AG ile İsviçreli ve Avusturyalı birimlerinin, güvenlik endişeleri nedeniyle mürettebatın geceyi Ukrayna'nın başkentinde kalmasını önlemek için Kiev'e bazı uçuşları akşamdan sabaha değiştirdiğini söyledi. Hollandalı taşıyıcı KLM ayrıca ekiplerinin bir gecede kalmadığını söyledi.

2014 yılında ülkenin doğusunda ayrılıkçıların elindeki topraklarda bir Malaysia Airlines Bhd. jet uçağı düşürüldüğünden beri, taşıyıcılar genellikle Ukrayna'nın üzerinden uçmaktan kaçınıyor. Doğu Ukrayna ve Kırım üzerinde ticari uçuşlar hâlâ yasak.

Uluslararası müfettişler, Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden Malezya Uçuş 17'nin Rus yapımı bir karadan havaya füze tarafından düşürüldüğü sonucuna vardılar. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın eylemin arkasında olduğu iddialarını reddetti.

Diplomatlar, Ukrayna sınırında 100.000'den fazla Rus askerinin birikmesine yol açan son krizi etkisiz hale getirmek için çalışıyorlar. Perşembe günü, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın gelecek ay Ukrayna'yı işgal edebileceği yönündeki uyarılarını tekrarladı. Rusya işgal planlarını yalanladı.

Kanadalı uçak operatörlerine, "doğu Ukrayna'da artan askeri faaliyetler ve özel havacılık karşıtı silahlardan kaynaklanan potansiyel risk nedeniyle" 19 Ocak'ta güney ve doğu Ukrayna üzerinde uçmamaları tavsiye edildi.

Direkt Uçuşlar

Bir sözcüye göre, Air France Asya uçuşlarında doğu Ukrayna'dan kaçınma uygulamasını genişletti ve şimdi tüm ülke çapında yön değiştiriyor. Air France-KLM'nin Fransız kolu, Paris ve Kiev arasında haftada iki kez yaptığı rotasyonda aynı gün geri dönüşlerle normal hizmetini sürdürüyor.

LOT Polonya Havayolları ve Macar Wizz Air Holdings Plc dahil olmak üzere taşıyıcılar da doğrudan hizmet vermeye devam ediyor ancak gerekirse planlarını değiştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Wizz, “Ukrayna'daki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz, ancak programımızda herhangi bir değişiklik yapmadık” dedi.

LOT bir e-postada, herhangi bir tehlike durumunda güvenlik protokollerinin tetikleneceğini söyledi. Şirket, "Kiev, Lviv veya Odessa'ya uçuşların iptali ile ilgili herhangi bir karar, havacılık düzenleyicilerinin tavsiyelerine göre verilecek" dedi.