Pisa Kulesi Nerede, Pisa Kulesi Özellikleri Nelerdir?

İtalya'da yer alan bir kule olan Pisa Kulesi, ülkenin kuzeyindeki Pisa şehrinde bulunmaktadır. Bu sebeple kule ismini bulunduğu yerden almıştır ve dünyada yaşayan her birey mutlaka bu kulenin ismini bir defa da olsa duymuştur. 56 metre yüksekliğinde olan kulede üst üste bindirilmiş yuvarlak şekilli 6 tane sütun dizisi de bulunmaktadır. İlk olarak 1173 senesinde ana yapıdan ayrı olarak inşa edilen Pisa Kulesi 1063 ve 1090 yılları arasında şehir içerisinde katedralin çan kulesi olarak tanımlanmaktadır. Tam olarak Miracoli Meydanı'nda bulunan Pisa Kulesi'nin hikayesini sizler için yazdık.

Pisa Kulesi sabah saat 10.00’da açılırken akşam ise 19.00’da kapanmaktadır. Her sene dünyanın birçok yerinden gelen turistler 1372 tarihinde açılan kuleyi ziyaret etmektedir. Kuleye gidiş için ise örneğin Floransa'da bulunan birisi tren ile kulenin bulunduğu bölgeye gidebilir. Türkiye'den Pisa kulesine gitmek için ise ilk olarak havalimanı kullanılarak İtalya'ya inmek gerekmektedir.

Pisa Kulesi'nin yer aldığı meydan Mucizeler Meydan olarak bilinmektedir. Tüm dünya tarafından tanınan bu kulenin tarihe geçiş sebebi ise 11. yüzyılda inşası sırasında yapılan yanlışlar ve hata sonucunda kulenin eğik bir yapı olarak inşa edilmesidir. Kulenin yalnızca 5 sene dik bir şekilde durabildiği ve daha sonra fazla ağırlık sebebi ile eğilmeye başladığı bilinmektedir. Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pisa Kulesi Ortaçağ mühendisliğinin en güzel örneklerinden birisidir.

Bağımsız Çan Kulesi ve kendine özgü olan eğilme sayesinde yerçekimine adeta meydan okuyan Pisa Kulesi, bu özelliği ile binlerce yerli ve yabancı turisti kendisine çekmektedir. Trajik bir tarihe de sahip olan bu kule ihtişamı ve askeri zaferleri temsil etmektedir. Kulenin bir hata yüzünden eğilmesi ise bu kadar ünlenmesine sebep olmuştur.