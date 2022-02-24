Ukrayna Açıkladı! 50 Rus Askeri Öldürüldü

Güncel olaylar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ukrayna, Rusya'nın düzenlemiş olduğu saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 9 kişinin yaralandığı bilgisini de vatandaş ile paylaştı. Sabah saatlerinde Ukrayna ordusu önemli bir açıklama gerçekleştirdi ve hava savunma sisteminin toplamda 5 uçak ve 1 helikopteri vurduğunu belirtti. Rusya ise bu iddiaları asılsız olarak nitelendirerek reddetti ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

İlerleyen saatlerde bir güncellemede bulunan Ukrayna 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyururken 6 Rus uçağının da imha edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı da kendi ordularında kırka yakın askerin hayatını kaybettiğini ifade ederken onlarca askerlerinin yaralandığı bilgisini de paylaşmayı ihmal etmedi. Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlar hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında dikkat çeken olaylar sizler için haberimizin devamında yer almaktadır.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarının duyurusunu gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir çağrıda bulunmayı ihmal etmedi ve yapmış olduğu açıklama ile gündemde yer aldı. Ukrayna askerlerine derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün çağrısında bulunan Putin kullanmış olduğu ifadeler ile dikkatleri üzerine çekti.

İlerleyen saatlerde Ukrayna bir güncellemede bulundu ve 50 Rus askerinin öldürüldüğü duyurusunu gerçekleştirdi ve 6 Rus uçağının da imha edildiğini belirtti. Bir açıklama ise Ukrayna Sınır Muhafızları Birliği tarafından yapıldı ve üç sınır muhafızlarının öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra pek çok bölgede patlama sesleri duyuldu ve Ukrayna'nın başkenti olan Kiev’de siren seslerinin duyulduğu da söylenildi.

Ukrayna ordusu patlamalardan bir süre sonra hava savunma sistemlerinin toplamda 5 uçak ve bir helikopteri bulduğunu belirtirken Rusya söz konusu uçakların Ukrayna tarafından vurulduğu iddialarını asılsız olarak nitelendirdi ve bu iddiayı reddetti. Ukrayna'nın hava savunma varlıklarını ve üstlerini devre dışı bıraktığını söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı, merak edilenleri yanıtladı ve yapılan açıklamalar ile dünya gündeminde üst sıralarda yer aldı.