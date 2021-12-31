Uçakta Testinin Pozitif Çıktığını Öğrendi, 5 Saat Tuvalette Kaldı!

Mariso Fotieo isimli ABD’li bir öğretmen İzlanda’ya gitmek üzere olduğu uçakta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması ile beraber kendini uçak tuvaletinde tam olarak 5 saat boyunca izole etti ve konu gündemde geniş bir yer kapladı. ABD’li bir öğretmen olan Mariso Fotieo’nun İzlanda’ya giderken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesi ile birlikte kendisini uçak tuvaletinde 5 saat boyunca izole etmesi hakkında detaylı bilgiler ve konu ile ilgili merak edilenler haberiminiz devamında yer almaktadır.

İşte ABD’li öğretmen Mariso Fotieo’nun “İlginç bir deneyimdi” şeklinde tanımladığı o anlar ve yaşanılan olay hakkında detaylar…

İzlanda’ya ABD’nin Chicago kentinden giden bir yolcu uçağında koronavirüs paniğinin yaşanması nedeni ile söz konusu uçakta bulunan yolcular endişeye kapıldı. ABD’li bir öğretmen olduğu bilgisine ulaşılan Mariso Fotieo isimli kadın yolcu, 20 Aralık tarihinde Chicago’dan İzlanda’ya gitmek için uçağa binmişti. Daha sonra boğazının ağrıdığını fark eden genç kadın bindiği uçakta yanında getirmiş olduğu koronavirüs testlerinden yaptı ve pozitif sonucunu elde etti.

Yapmış olduğu koronavirüs testi sonucunda pozitif vaka olduğu bilgisine ulaşan ABD’li öğretmen Mariso Fotieo 5 saat boyunca kendini uçak tuvaletinde izole ederek gündemde konu oldu.

Fotieo, uçak mürettabatının kendisi ile özel olarak ilgilendiğini ve kendisine yardım ettiğini belirtirken tecrübe ettiği ilginç olayı da sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin bilgisine sundu ve çeşitli haberlere konu oldu.

Öğretmen, uçakta 150 yolcunun bulunması sebebi ile onlara bulaştırmaktan çok korktuğunu ifade ederken bunun kendisi için değişik bir deneyim olduğunu da açıkladı. Diğer taraftan söz konusu yolcu uçağının İzlanda’ya inmesi ile beraber ABD’li öğretmenin de karantinaya alındığı bilgisi vatandaşlar ile paylaşılı ve olay dünya gündeminde önemli bir yer tuttu.