Omicron Aşıdan Kaçabiliyor! Bilim Kurulu Üyesi Uyardı

Mevcut koronavirüs aşılarının Omicron varyantı karşısında etkinliğinin daha düşük olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Sema Turan, önemli ifadeler kullandı. Vatandaşların tam doz aşılı olmasına rağmen Omicron gibi bazı varyantların da koronavirüs aşısından kaçma ihtimalinin bulunduğu aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Omicron varyantının diğer varyantlardan daha farklı türlerde belirti gösterme durumuna ilişkin önemli açıklamalar gerçekleştiren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Turan, aslında hepsinin bir viral enfeksiyon şeklinde başladığını belirtti. Bu durumun kişiler arasında farklılık gösterebileceği, bazı vakalarda yaygın boğaz ağrısı diğerlerinde ise nezle ya da burun tıkanıklığı gibi görülebileceği ifade edildi. Görülen semptomların birbirinden çok farklı olmadığı da ifade edildi ve viral enfeksiyonlarda benzer semptomların görüldüğü söylenildi.

Mevcut koronavirüs aşılarının Omicron isimli varyant karşısında etkinliği ile ilgili yüzde vermenin zor fakat daha düşük olduğu Profesör Doktor Turan tarafından açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra koruyuculuk açısından da diğer varyantlara göre daha düşük olduğu ve Uğur Şahin'in de benzer açıklamalarda bulunduğu hatırlatıldı. Meydana gelen varyantların söz konusu olması durumunda ise Koronavirüs aşısından kaçma ihtimallerinin de bulunduğu belirtildi. Bu sebeple tam aşılama durumunun ciddiye alındığı ve iki doz sonrasında hatırlatma dozunun yapılmış olmasının önemli olduğu ifade edildi. Tam aşılanma durumunun önemli olduğu söylenirken buna rağmen Omicron gibi varyantların aşıdan kaçma ihtimalinin de bulunduğu paylaşıldı.

Yanlış bir algının ise “Hastalığı geçirdim tekrar hasta olmayabilirim.” şeklinde olduğu belirtilirken bilimin, viral enfeksiyonların varyantlara uğradığı zaman kendi yapılarını değiştirdikleri ve kişilere enfekte etmeye devam edebileceğini söylediğini aktardı. Bununla birlikte “Geçen yıl viral enfeksiyon geçirdim bu yıl bir daha grip olmam” şeklinde bir durumun da söz konusu olmadığı ifade edildi.