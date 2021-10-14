Üç Banka Duyuru Yaptı, Uygun Faiz Oranları ile Kredi Dönemi Başlıyor…

Kamu bankalarından son dakika haberi olarak yeni bir kampanya duyurusu geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınacak kredilerde 0,77 faiz oranı uygulanacak. Pandemi sonrası sıkıntı yaşayan vatandaşlara 20.000 TL ye kadar kredi kampanyası sunuluyor.

Bu kampanyaya başvuru yapmak isteyenler uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek. Kampanyadan faydalanmak için banka kredi notu ve kredi sicilinin temiz olması aranan şartlardandır.

Kredi notu ve kredi sicil notu uygun olan vatandaşların ayrıca 18 yaş sınırını da aşmaları gerekir. Sigortalı olarak çalışanlar, esnaf veya emeklilerde kamu bankalarını sunduğu kredi kampanyasından faydalanabilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şubeye gitmeden internet üzerinden işlem yapabilecek. Gerekli olan tüm şartları sağlayan vatandaşlar 36 ay vadeli uygun faiz oranları ile uygulamaya koyulan kredilerden faydalanabilecektir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Uygun faiz oranları ile kredi almak isteyenler başvuru yapmak için bankaların internet şubelerini kullanabilir. İlgili siteden başvuru formu doldurularak, kredi sonucu hemen öğrenilebilir. Başvuru formu doldurulurken kimlik numarası, cep telefonu ile aylık gelirin belirtilmesi gerekir. Kredi başvuru sonuçları verilen bilgiler doğrultusunda şekillenecektir. Başka bankalarda sıkıntı yaşayan vatandaşlar onay alma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Her hangi bir bankadan önceki zamanlarda sıkıntı yaşamayan bireyler için kredi onayı hemen verilebilecek.

Güncel Faiz Oranları

Her üç bankanın uygulamaya koyduğu kampanya başvuru yapan vatandaşlar, başvuru için bankanın internet sitesini kullanabilirler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanasından faydalanacak olan kişiler güncel faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Güncel faiz oranlarından faydalanacak olan kişiler 200.000 TL ye kadar kredi alabilecektir. Güncel faiz oranları ile kullanacak olan krediye, bankadan maaş alan kişiler internet bankacığımı üzerinden başvuru yapabilecek. Banka hesabı olan müşteriler başvuru yapmaları halinde kredi onayını hemen alabilecek ve onay alınan kredinin tutarı hesaplarına aktarılacaktır.