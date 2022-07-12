Uber'in Karanlık Hileleri Ortaya Çıktı

On yıldan biraz fazla bir süre içinde Uber, şehirlerimizde nasıl hareket ettiğimiz konusunda devrim yarattı. Araç çağırma uygulaması ezber bozan bir şeydi: Sadece telefonunuza dokundunuz ve bir taksi sizi bulacaktı. Hatta uygulama üzerinden ödeme yaptınız.

Kaliforniyalı teknoloji şirketi, işçilerin serbest meslek sahibi olarak görüldüğü konser ekonomisinin tanımlanmasına yardımcı oldu. Uber'in artık tüm dünyada milyonlarca sürücüsü var ve ücretlerde milyarlarca sterlin alıyor.

Uber, sık sık, girmeye çalıştığı düzenlenmiş taksi endüstrisini bir "kartel" olarak tanımladı.

Ancak şirket skandallarla sarsıldı. Uber sürücüleri hakları için savaşıyor. Ve şimdi bir muhbir, Uber'in kazançlı Avrupa pazarlarına girmek için kullandığı karanlık hileleri ortaya çıkardı.

Mark MacGann, Uber'in üst düzey yöneticilerinden biriydi. Şirketin baş lobicisiydi, 40'tan fazla ülkede üst düzey hükümet üyeleri ve devlet başkanlarıyla görüştü.

MacGann , Guardian'a özel bir röportajda "İnsanlar Uber ile tanışmak ve tekliflerimizi duymak için neredeyse kendilerine düşüyorlardı" dedi

“Güç ve karar vermenin en yüksek kademelerine erişmek olağanüstü kolaydı. Sarhoş ediciydi.”

Şimdi muhbir oldu.

Binlerce belge, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve BBC de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki medya ortaklarıyla paylaşan Guardian'a sızdırıldı .

Uber Dosyaları, dünyanın en kötü şöhretli teknoloji şirketlerinden birinin, Avrupa'ya agresif genişlemesine yardımcı olmak için en üst düzeyde lobicilik yaptığına dair emsalsiz bir fikirdir.

Uber, sürücüleri ve yolcuları çekmek ve kurallara meydan okumak için fon kullanarak milyarlarca dolarlık yatırım topladı. Ancak Uber'in taksi endüstrisini bozmak için siyasi desteğe ihtiyacı vardı.

Sızıntı, ilan edilmemiş toplantıların, üst düzey lobi faaliyetlerinin ve arka oda anlaşmalarının Uber'in önde gelen politikacıların radikal planlarını desteklemesine nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Sızan belgeler, Uber'in Avrupa'ya girmeye çalıştığı yılları kapsıyor ve Uber'in iktidara yaklaşmak için ne kadar harcamaya hazır olduğunu gösteriyor. 2016 yılında lobicilik ve halkla ilişkiler bütçesi 90 milyon dolardı (75 milyon £).

Ayrıca, Uber'in adaletten kaçmak için gizli teknolojiyi ne kadar yoğun bir şekilde kullandığının şok edici ayrıntısını ortaya çıkardılar ve şirketin ne kadar acımasız olmaya hazır olduğunu gösterdiler. Şirketin buharlı silindir taktikleri, piyasaya sürdüğü hemen hemen her Avrupa şehrinde belirgindi, ancak hiçbir yerde Paris, Amsterdam ve Londra'dan daha fazla değildi.