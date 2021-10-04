Twitter Üzerinden Kredi Başvuru Yapmak Artık Mümkün! Son Dakika Duyurusu ile Başvurular Açıldı!

DenizBank’tan Türkiye’de bir ilk daha geldi ve DenizBank, artık Twitter üzerinden ihtiyaç kredisi verecek. DenizBank, son dakika duyurusu ile Facebook bankacılığından sonra Twitter üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurularını alabilecek. Haberlerin detayları ise oldukça ilginç ve dikkat çekici.

Sosyal medya platformları artık neredeyse herkes tarafından sıklıkla ziyaret edilen ve birçok kurumsal temsilciliğin hesaplarının bulunduğu sanal bir dünya adeta. Sosyal medya üzerinde son dakika gelişmeleri ve anlık paylaşımlar yapılabildiği gibi artık ileri bankacılık uygulamaları sayesinde bankacılık işlemlerinin büyük bir kısmı da yapılabilecek. DenizBank, sosyal medya kullanımı ve son gelişmelere adapte olabilecek müşteri yaklaşımı ile sosyal medya üzerinde gerçekleştirdiği atılımlara bir yenisini daha ekledi. Buna göre ihtiyaç kredi başvuruları için Facebook üzerinden yapılan işlemlerinin yanında artık Twitter kullanıcıları da Twitter hesapları üzerinden ihtiyaç kredi başvuruları da yapılabilecek. Bunun için gerekli olan bazı koşullar da olacak.

Sosyal Medyadan Kredi Başvurusu DenizBank’ta

DenizBank, bankacılık sektöründe sosyal medya kanallarını en etkili kullanan bankalardan birisi ve sosyal medya üzerindeki atılımlarına bir yenisi daha eklenerek etkiyi arttırmayı amaçlıyor. Buna göre Facebook üzerinden ihtiyaç kredisi başvuruları artık Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden de kredi başvuru işlemlerine başlanabilecek. Twitter üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler kendi hesapları üzerinden Twitter uygulamasından ayrılmadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekler.

Twitter’dan İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden herhangi bir banka şubesine gitmeden Twitter hesabınızı kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekseniz. Eğer Facebook kullanmıyorsanız ve Twitter hesabınız var ise bu hesap üzerinden kredi başvurularınızı doğrudan DenizBank’a iletebilecekseniz.

Kredi başvurusunda bulunmak için Twitter hesabınız üzerinden DenizBank’ın Twitter hesabına giriş yapmalısınız. DenizBank’ın Twitter hesabı @DenizKredi hesabı sayfasına gidin. Bu hesap üzerinden @DenizKredi sayfasında bulunan direkt mesaj özelliği kullanarak kişisel bilgilerinin yer aldığı bir mesajı DM olarak göndermelisiniz. @DenizKredi hesabına DM atarken T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numaranızı yazmalısınız. Twitter üzerinden atılan bu mesaj sonrasında telefonunuza kredi başvuru değerlendirme sonucu kısa mesaj olarak gönderilecektir.