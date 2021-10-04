SGK'dan Zorunlu Değişiklik Duyurusu!

SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu önemli bir düzenlemeyi son dokika olarak duyurdu. Duyuruya göre idari para cezası, icra takibine işlenen sigorta primi ve işsizlik primi gibi alacak tutarları artık e-tebligat ile bildirecek.

Yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iki önemli ve ses getirecek düzenlemeyi hayata geçirdi. İlki, 24 Eylül 2021 tarihinde ve 31608 sayılı madde ile Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu duyusu ile “Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligatlara İlişkin Yönetmelik” yayınlanarak bazı hususlara son dakika düzenlemesi getirildi. Yönetmelik ile işverenlere 01.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay içinde başvuru yapılması halinde E-tebligat adresi alma zorunluluğu getirildi.

İkinci düzenleme maddesi olarak ise, 30.09.2021 tarihinde ve 31614 sayılı madde ile Resmi Gazete’de yayınlanan “İstirahatli Olan Sigortalı Kişilerin İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim Evrakının İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmesine ve İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yürürlükten Kaldırılmasına Yönelik Tebliğ” düzenleme maddesi oldu.

E-tebligat ile hangi evrak ve evrak türleri elektronik ortamda tebliğ edilir?

SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilen güncel mevzuatlar gereği tebliğ kapsamında olan ve bu şekilde tebliğ edilmesi gereken tüm evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilebilecek, yani e-tebligat ile tebliğ edilebilecek. Bu değişikliklerle birlikte, aynı zamanda elektronik yolla ve araçlarla tebligatın zorunlu ya da mecburi bir sebeple yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, diğer usullerle tebligat yapılması sürdürülebilecek.

Ancak e-tebligat için gerekli olan bazı zorunluluklar da bulunmakta. Buna göre iş verenler ve patronlar, yönetmelikle belirlenen zaman ve tarih aralığında elektronik tebligat yani e-tebligat adresi almak ve bu adresleri kullanmak zorundadır.SGK tarafından yayınlanan bu zorunlu değişiklik ve güncelleme ile beraber iş verenler e-tebligat adresi almak zorunda ve elektronik olarak tebliğ edilmesi gereken belge ve evraklar bu şekilde tebliğ edilecektir.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan iş verenler için belirlenen sistem girişleri üzerinden belirli bir tarih aralığında yapılması gerekmektedir. Yönetmelik 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği için e-tebligat adresi almak adına 3 aylık zaman tanımlanmıştır. 31 Aralık 2021 tarihine kadar da bu başvurular devam edecektir.