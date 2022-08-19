Süleyman Soylu'dan “Suriyeli Seçmen Sayısı” Açıklaması

Yapılan araştırmalara göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriyeli sığınmacıların %70'inin ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti. Soylu Suriyeli seçmen sayısı hakkında da bilgi paylaşımında bulundu ve şu an için bu sayının 120 bin olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 211 bin kadarını vatandaş yaptıklarını söylerken bu sayının 91.000'inin çocuk olduğunu da açıkladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruları yanıtladı ve Ankara'da cemevlerine yapılan saldırılar hakkında konuştu. Soylu yıllardır toplumun Türk- Kürt, Sünni- Alevi ve laik- antilaik gibi tartışmalar üzerinden ayrıştırılmaya çalıştığını ifade etti. İçişleri Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldiklerini açıklarken valileri kaymakamları ve iki Bakanlığın bakan yardımlarını görevlendirdiklerini ifade etti.

Soylu cemevlerinden yaklaşık olarak 8740 talep toplandığını açıklarken bu sayının 5600'ünü karşıladıklarını da ifade etti. Taleplerin yıl sonuna kadar hepsinin karşılanacağını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer aldı. Köşe yazılarına gazetelerde konu olan bir düzenlemenin bulunduğunu ifade eden Soylu, merak edilenleri yanıtladı. Sizler için haberinizin devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'de bulunan vatandaşlar hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgileri yazdık

Bakan Soylu Türkiye'de vatandaşların bugün kendilerini ifade etmesi sırasında ayrıştırılmadığını ve ötekileştirilmediğini belirtirken Kürt olan emniyet müdürü ile valinin bulunduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Alevi Kaymakamın bulunduğunu da ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Caferi Vali ile Ermeni Kaymakamın olduğunu da anlattı. Son zamanlara kadar Alevi valinin de bulunduğunu fade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylui Özbek Türkü valiliğinin de bulunduğunu hatırlattı. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı kişileri etnik kimliklerine göre değil onları liyakatlarına göre değerlendirdikleri konusuna vurguda bulundu.