Türkiye'nin Lirası Neden Çöküyor ve Döviz Krizi Daha Da Kötüleşecek Mi?

Türkiye bir kez daha döviz krizinin sancılarını yaşıyor. Lira, bu yıl ABD doları karşısında değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetti ve onu tüm gelişen piyasa para birimleri arasında en kötü performansı gösteren oldu.

Sadece Kasım ayında lira, dolar karşısında değerinin yüzde 25'inden fazlasını kaybetti - para birimi çöküşü bölgesine iyi geldi.

Geçen ayki hızlı düşüş, bir dolar biriktirme dalgasına yol açtı ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi nasıl idare ettiğini protesto etmek için sokaklara dökülen insanların olağandışı görüntüsüne bile tanık oldu.

Erdoğan ise liranın sıkıntılarından yabancıları ve Türkiye'deki destekçilerini sorumlu tuttu.

Peki Türk Lirası neden düşüyor? Erdoğan'ın politikaları yüzünden mi? Dış komplo mu? Ve en kötüsü henüz gelmedi mi?

İşte kısa cevap.

Lira neden düştü?

Liradaki son sıkıntılar, Türkiye Merkez Bankası'nın 18 Kasım'da -Eylül'den bu yana üçüncü faiz indirimi- faiz oranlarını tam bir yüzde puanı düşürmesi ve Aralık ayında tekrar faiz indirimine gideceğinin sinyalini vermesinden sonra tetiklendi.

Faiz oranları ile bir para biriminin değeri arasındaki ilişki nedir?

Bir merkez bankası faiz oranlarını düşürdüğünde, para genellikle daha ucuza borçlanır ve dolayısıyla diğer para birimlerine göre daha az değerli hale gelir.

Bu her zaman kötü bir şey mi?

Enflasyon düşük olduğunda ve ekonomik büyümeyi başlatmaya çalıştığınızda değil. Genel olarak konuşursak, düşük oranlar tüketicileri bir şeyler satın almak için daha fazla borçlanmaya ve işletmeleri operasyonlarını genişletmek ve yeni işçileri işe almak için daha fazla borçlanmaya teşvik eder.

Daha düşük oranlar ayrıca bir ülkenin ihracatını nispeten daha ucuz ve dolayısıyla diğer ülkelerin mallarıyla karşılaştırıldığında daha rekabetçi hale getirir. Bütün bunlar ekonomik büyümeyi teşvik etme eğilimindedir.

Peki, Türkiye Kasım'da faizleri indirdiğinde lira neden cezalandırıldı?

Çünkü enflasyon şu anda düşük değil. Dünyanın her yerindeki ekonomiler, tedarik zinciri darboğazları ve hammadde kıtlığı nedeniyle fiyat baskıları altında eziliyor. Türkiye bir istisna değildir.

Türkiye'de enflasyon ne kadar kötü?

Ekim ayında Türkiye'de yıllık tüketici fiyatları enflasyonu yüzde 20'ye yakın seyrediyordu. Yine de, merkez bankasının Eylül ayından bu yana borçlanma maliyetlerini dört tam puan düşürmesinin ardından ülkenin gösterge faiz oranı şu anda yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Ve enflasyon yüksekken oranları düşürdüğünüzde, daha fazla enflasyonun takip etmesi neredeyse kesindir.