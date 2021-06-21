Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Astronotlar Uzay Yürüyüşüne Çıktı

20 Haziran tarihinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda NASA’nın iki astronotu olan Shane Kimbrough ve Thomas Pesquet, geçen haftaki denemelerde zamanın yetmemesinden dolayı yarım kalan, yeni bir güneş paneli kurmak için yapılan uzay yürüyüşlerine yeniden bir girişimde bulundu.

Eğer uzay yürüyüşü planlanan şekilde ilerlerse, Quest hava kilidinden sabah 8 civarında çıkacaklar. Uzay yürüyüşünün yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi bekleniyor.

16 Haziran Çarşamba günü ikili uzay istasyonuna altı yeni güneş panelini kısmen kurmuşlardı. Ancak bazı teknik problemler ve sürenin yetersizliğinden dolayı panellerin kurulması yarıda kesilmek zorunda kalınmıştı.

NASA astronotu Pesquet’in, bu dördüncü uzay yürüyüşü olacak ve yürüyüş sırasında kendisini ekstraveiküler mürettebat 1 olarak bilinen (EV1) lider uzay yürüyüşçüsü olarak belirlemek için üzerine kırmızı çizgili bir uzay giysisi giyecek. Kimbrough ise, EV2 olarak düz beyaz bir uzay giysisi giyecek ve kendisinin sekizinci uzay yürüyüşü olmuş olacak.

İkilinin yaptıkları bu uzay yürüyüşüyle toplam olarak birlikte yaptıkları dördüncü uzay yürüyüşü olacak. Çift, 2017’de Expedition 50 sırasında birlikte iki uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti. Şu andaki parçası oldukları ekip ise Expedition 65 olarak biliniyor.

Kimbrough, 17 Haziran Perşembe günü Twitter'da "Uzay zor ... uzay yürüyüşümüzde tüm ekibin inanılmaz derecede iyi çalıştığı birkaç sorunla karşılaştık" demişti.

Bu sorunların yapılacak bu uzay yürüyüşü ile ortadan kaldırılacağı öngörülüyor. Uzay istasyonunun omurga kirişinin sol kanadından bulunan 20 yıllık bir panelin önüne planlanan ISS Roll-Out Solar Arrays’in (İROSA) ilk kurulumunda sorunların giderileceği düşünülüyor. Zaman yeterse, astronatlar ayrıca P6/4B güneş panelini güçlendirmek içinse de ikinci bir İROSA yerleştirecekleri biliniyor.

NASA, ISS'ye daha yeni ve daha verimli piller yerleştirmek için dört yıldan fazla bir çabanın ardından istasyonun güç sistemini güçlendirmek için uzay yürüyüşleri üzerinde çalışıyor. Sekiz güneş kanadı 15 yıllık özgün bir tasarım ömrüne sahipti ve yörüngede planlanan süreyi aştıktan sonra düşük güç üretiminin belirtileri gösteriyor.

Boeing tarafından yapılan ve 5 Haziran'da bir SpaceX Dragon ile ISS'ye ulaşan daha yeni güneş enerjisi dizileri, eskilerinin önüne yerleştirilmek üzere tasarlandı. Tamamlandığında, uzay istasyonundaki elektrik arzı ila 0 oranında artırılacak.

NASA Expedition 65 astronotları Megan McArthur ve Mark Vande Hei, uzay istasyonunun içinden uzay yürüyüşçülerine destek olurken, Houston'daki NASA Mission Control'de sosyal mesafeli bir ekip de mürettebata yardımcı olacak.

NASA, uzay yürüyüşünün istasyon montajı, bakımı ve yükseltmelerini destekleyen 240. olacağını söyledi.