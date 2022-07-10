Türkiye'nin En Uzun Tatilinde Neler Yapılabilir?

Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı olarak da bilinen ve Kurban Bayramı olarak ingilizce'ye çevrilen Kurban Bayramı'nın düzenli olarak dört günlük bayramının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilerek resmi tatil haftasının dokuz güne uzatılacağı açıklandı. Bu, birçok Türk'ün bu haftayı yaz tatili tatili yapmak için bu fırsatı kullanacağı anlamına geliyor.

Bilmeniz gereken şu: Tarihler her yıl farklılık gösterir

Geleneksel olarak, Kurban Bayramı, Müslüman dünyasında kutlanan ve aynı zamanda hac hacının sonunu işaret eden dört günlük bir bayramdır. İslami gündüz orucu ayı olan Ramazan ayının bitiminden yaklaşık 70 gün sonra düşen dini ve resmi bir bayramdır. Her iki tatil de İslami ay Hicri takvimine dayanmaktadır, bu da her yıl yaklaşık 11 gün değiştikleri anlamına gelir. Bu yıl Kurban Bayramı resmi olarak 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 12 Temmuz Salı günü sona ererken, gelecek yıl tatil 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ancak, bu yıl o kadar basit değil. Aynı zamanda Türkiye'nin en uzun ulusal bayramı olan dört günlük Kurban Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yaklaşırken, geçen hafta iki bayramın birleştirileceği açıklanarak bu yılki resmi tatil tarihleri 9 Temmuz Cumartesi ile 17 Temmuz Pazar oldu.

Çalışma saatleri

Bu, tüm kamu dairelerinin, bankaların ve diğer birçok işletmenin 11-15 Temmuz hafta içi kapalı olacağı ve banka havalelerinin ve diğer işlemlerin durdurulmasını içereceği anlamına gelir.

Öte yandan çoğu müze, düzenli olarak kapalı oldukları haftanın günleri dışında açık kalacaktır. Onaylamak için her müzeyi önceden kontrol ettiğinizden emin olun. Örneğin Topkapı Sarayı salı günleri kapalıyken, Kültür Bakanlığı Müzelerinin çoğu pazartesi günleri kapalıdır.