Bu yıl içinde hem market hem de eşya fiyatlarına yapılan büyük oranlı zam, vatandaşların alım gücünü olumsuz etkiledi. Bu nedenle, Türkiye'nin en büyük 3 bankası, bir araya gelerek vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir destek paketi oluşturdu. Bu sayede, kişilerin nakit gereksinimlerini bir nebze olsun karşılamaları hedeflenmektedir. Peki, bu nakit desteği hangi kamu bankaları tarafından sağlanıyor? İşte ayrıntılar:

Nakit desteği kampanyalarında kamu bankalarının öncü konumda olduğu bilinmektedir. Bu destek paketinden yararlanmak isteyen kişilerin tercih ettikleri bankaya SMS göndermeleri gerekmektedir. SMS sorgulaması bankalar tarafından aynı gün içinde yapılmaktadır. Destek paketini yayınlayan bankalar şunlardır: Ziraat Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası.

Garanti Bankası: Garanti Bankası'nın destek paketinden yararlanmak için banka müşterisi olma koşulu aranmamaktadır. Bu kampanyadan dileyen herkes faydalanabilir. Kampanyaya katılmak için kimlik numarasını 3390'a kısa mesaj olarak göndermek yeterlidir. Bankanın faiz oranları yüzde 2 seviyesindedir ve 12 ay veya 24 ay vadeli seçenekleri bulunmaktadır.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası, bu kredi paketi için 7/24 aktif olarak sorgulama imkanı sunmaktadır. Bu destek paketinin ortalama tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar geri ödeme vade alternatifleri olarak 6 ay, 12 ay ve 24 ay seçeneklerinden birini tercih edebilirler. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin kimlik numaralarını ve gelir tutarlarını 4747'ye SMS olarak göndermeleri gerekmektedir.

Halkbank: Halkbank'ın destek paketinden yararlanmak için ilk olarak banka müşterisi olunması gerekmektedir. Müşteri olmak için bankanın mobil uygulamasını indirip müşteri olma seçeneğine tıklamak yeterlidir. Banka müşteri isteği aynı gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Ardından, kredi tutarı ve kimlik numarasını 3452'ye SMS olarak göndermek gerekmektedir. Bu destek paketinin kredi faiz oranı yüzde 1.7 olarak belirlenmiştir ve 24 ay vade alternatifi de sunulmaktadır.

Bu destek paketleri, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleriyle birlikte bu kampanyalar, finansal sıkıntılar yaşayan kişilerin rahatlamasına yardımcı olacaktır.