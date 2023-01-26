Türkiye'de 200 Bin TL altına satılan en iyi SUV araçlar piyasayı sallayacak! Kimsenin haberi yok!

Kimsenin haberi yok! Türkiye'de 200 Bin TL altına satılan en iyi SUV araçlar piyasayı sallayacak! Bu günlerde özellikle arazi araçları, SUV model araçlar çok yoğun olarak satışa sunuluyor. Bu model araçları satın alırken fonksiyonlarının arttırılmış olup olmadığını incelemeniz tavsiye edilmektedir. En iyi SUV araçları satın almak isteyenler bu araçlarda fiyat ve verimliliğin yanı sıra iç mekan ve olanakları da göz önünde bulundurmaktadır. Özellikle bu araçların uygun fiyat seçenekleri ile sunuluyor olması satış rakamlarının artmasında etkili olmaktadır.

En Uygun Fiyatlı SUV Araç Fiyatları

SUV araç almak için detaylı bir fiyat araması yapmak isteyenler için burada bulunan sıralama çok yararlı olacaktır. En uygun fiyatlı SUV modeline her markada rastlamak mümkün olmaktadır. Yapmanız gereken 200 bin TL’nin altında bir model seçmek ise beklentilerinizi biraz düşük tutmanız olacaktır. Ayrıca bu listelenen araçlarda tramer kayıtları yüksek olabilmektedir.

· BMW X3 30d Yıl: 2004 Yakıt: Dizel Km: +300.000

· Chevrolet Blazer 4.3 Yıl: 1996 Yakıt: Benzin Km: +230.000

· Sedici 1.6 Dynamic Yıl: 2007 Yakıt: Benzin Km: +260.000

· Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited Yıl: 2001 Yakıt: Dizel Km: +220.000

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