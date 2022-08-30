QNB Tek Bir SMS İle 50.000 TL Tüketici Kredisi Veriyor! QNB Müşterisi Olan Hemen Alıyor

QNB Finansbank üzerinden 50000 TL'ye kadar tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, 36 ay vadeli nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli kredi kampanyasına katılabilmeleri için banka kredi puanının uygun olması isteniyor. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve nakit ihtiyacınız olması durumunda bu banka üzerinden kredinizi istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU SMS İLE HEMEN YAPILACAK

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka şartlarına uygun olmasıyla birlikte cep telefonları üzerinden, atacakları sms ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemesini alabileceğini söyleyebiliriz. Cep telefonu üzerinden başvurumuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ücretli bir mesaj atmaları durumunda ne kadar kredi onayı verildiği gösterilmektedir.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Tc Kimlik Numarası: 50 30 numarasına göndermeniz durumunda 50000 TL kredi için başvuruda bulunmuş olacaksınız. Tc kimlik numaranızı göndermiş olduğunuz numara sonrasında kredi ödemelerini alabilmeniz için onay mesajı gelmesi gerekiyor. Cep telefonu üzerinden atılan mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına bu ödemeleri hızlı bir şekilde alabilmektedirler.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda SMS ile hızlı birşekilde kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların, QNB Finansbank hesabı olması durumunda mobil uygulamalar üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, mobil uygulamalar üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları ile birlikte hesaplarına ödemeleri aynı gün içinde alabilir ve onaylanan tutarları da yine aynı gün içinde yatırarak, bankamatik üzerinden veya banka şubeleri üzerinden onaylanan parayı çekebilir.