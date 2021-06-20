Türkiye Euro 2020'de Nasıl Gruptan Çıkar? İhtimal Var mı? İsviçre Maçı Öncesi Son Tablo...

Son dakika haberi geldi. Türkiye - İsviçre maçı öncesi, gruptan nasıl çıkarız belli oldu. Bugün A Grubu 3.maçları oynanacak. Saat 19.00'da TRT Naklen yayınlayacağı maç öncesinde son durum haberimizde...

Türkiye - İsviçre ve İtalya - Galler maçları bugün saat 19.00'da oynanacak. İlk iki maçını kaybeden A Milli Takımımız, -5 averajla, son sırada yer alıyor. Grubun 3. sırasında bulunan ve 1 puanı olan İsviçre'yi yenerek en iyi 3.olma durumumuz var.

Bizim çocuklar, Euro 2020'de grubun son maçında ya tamam ya devam diyecekler. İtalya ve Galler mağlubiyeti ile -5 averajı olan milli takımımız gruptan çıkması için İsviçre'yi farklı yenmesi gerekiyor. İsviçre maçında beraberlik durumunda bile eleneceğiz. Alınacak 3 puan bu bakımdan önemli.

Türkiye saati ile 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadında oynanacak mücadeleyi sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Gruptan çıkmamız için en iyi 4 üçüncüden birisi olmamız gerekiyor. Bunun içinde galibiyet ve farklı skor gerekli. İsviçre'yi farklı yenersek, diğer grup maçlarına bakacağız.

D grubunda 1'er puanlı İskoçya ve Hırvatistan aralarında maç yapacaklar. Eğer bu maç berabere biterse, B grubunda da Belçika, Finlandiya'yı farklı yenerse, yine aynı grupta, Danimarka, Rusya'yı yenmez ise, A Grubunda en iyi ikinci olarak çıkabiliriz. Bu maçları beklemeden önce İsviçre maçını farklı kazanmamız gerekiyor. Türkiye - İsviçre maçı saat 19.00'da TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı yayınlanacak.