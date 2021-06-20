Araba Alamayanlara Ziraat Bankası Destek Verecek, Araba Kredisi Alın, İstediğinizde Ödeyin

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden araba almak isteyenlere özel kredi kampanyası başladı. Kredi alarak, araç sahibi olmak isteyenlerden şartsız olarak onay verilecek. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte, müşterilerine hızlı ve anında kredi onayı verecektir. Ziraat Bankası özellikle pandemi döneminde, bu kredi kampanyalarını sürekli güncelliyor. Son yaptığı kredi kampanyası olan ve araç almak isteyenlere yönelik yapılan bu kredi kampanyası oldukça fazla ilgi gördü. Banka resmi internet sitesinden de bu kredi kampanyası yayına girdi.

Araba fiyatları son dönemde oldukça fazla. Bu sebeple araç almak isteyen kişiler, bu hayallerini ertelemek zorunda kaldılar. Ziraat Bankası, bu şekilde hayallerini erteleyen vatandaşlara yeni bir fırsat kredisi sunacak. Kredilerde aylık ödemesi olmayan, istediğiniz zaman ödemeli taşıt kredisi verilecek. Kampanya da ödeme koşullarını kredi alacak olan kişi belirleyecek. Kredi için yapılan kampanya da ayrıca altı çizilen bir diğer madde ise, hayat sigortası zorunluluğu olmaması.

Ziraat Bankası 2.El Araç Kredisi Başvurusu

Ziraat bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin alacakları arabaya göre kredi kullanacağını söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası üzerinden verilen bu kredilerde, aldığınız arabanın kasko fiyatına göre krediler verilir. 120.000 TL'ye kadar olan kasko değerli bir araçta, aracın değerinin p'ine kadar kredi alabilirsiniz. 120.000 TL üzerinde araç alacaksanız da, 120 bin TL'ye kadar p'ini hesaplayın, 120.000 TL'den sonrasının da P'sini hesaplayarak kredi alabilirsiniz.

Araç kredisi alacak kişiler, kredi vadesine göre de işlem yapacak. Kredi vadeleri 120.000 TL'ye kadar olan araçlarda 60 ay vade olacaktır. 120 bin ve 300 bin TL arasında araç alımlarınızda 48 ay vade, 300 bin TL ve 750 bin TL arasındaki araçlarda 36 ay vade, 750 bin TL ve üzerinde araç alımlarınızda ise 24 ay vade yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Kredi Geri Ödemesi

Kredilerde, istediğiniz ödeme tablosunu oluşturabilirsiniz. Aylık eşit taksit ödemeli kredi alabilir, almak istemiyorsanız da 3 ay da bir ödemeli, 2 ayda bir ödemeli, son taksit balon ödemeli, artan ve azalan taksit ödemeli kredi seçeneklerini seçebilirsiniz.

50.000 TL kredi almak isteyenler, 60 ay vadeye kadar kredi alabileceklerdir. 1.50 faiz oranı ile işlem yapacak olan kişiler, 50 bin TL araç alımlarında 1.369 TL aylık ödeme yapabilmektedirler. Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusu yapılmaktadır. Başvuru için internet üzerinden veya SMS ile bir başvuru ekranı bulunmamaktadır.