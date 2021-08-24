Türkiye Afgan Mülteci Akınını Engelliyor

Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden haftalar önce, her hafta on binlerce Afgan ülkelerinden kaçıyordu. Birçoğu, Avrupa'ya ulaşmayı umarak İran'da 1.400 mil seyahat etti. Ancak göçmenler Türkiye sınırında sert bir direnişle karşılandı, binlercesi İran sınır bölgesinde bekliyor.

Temmuz ayındaki tek bir operasyonda, Türkiye'ye geçen 1400'den fazla Afgan Türk polisi tarafından toplandı ve geri itildi. Avukatlar, sınır dışı işlemlerinin uluslararası mülteciler sözleşmesini ihlal ettiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i telefonla uyardı ve ülkesinin "ek yükü kaldıramayacağını" söyledi. Türkiye, Merkel'e “zaten beş milyon mülteci aldı” dedi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de zaman zaman göçmenlere ve mültecilere karşı düşmanca tavırlar sergilenmiş ve Türk ekonomisinin kötüleşmesiyle göçmenlere ev sahipliği yapmak siyasi bir mesele haline gelmiştir.

Son teslim tarihi yaklaşıyor: Taliban liderleri, Başkan Biden'ın Amerikan güçlerinin operasyonu tamamlamak için 31 Ağustos tarihine kadar kalabileceği yönündeki bir öneriyi reddetti ve zaten çılgınca bir sürece yeni bir aciliyet enjekte etti.

Tahliye ilerlemesi: ABD ordusu, 24 saat içinde Kabil havaalanından yaklaşık 11.000 kişiyi tahliye etti ve 14 Ağustos'tan bu yana toplam 37.000'e ulaşan ABD destekli kalkışların hızını önemli ölçüde hızlandırdı. Ancak bazı Afgan tercümanlar ve diğer ABD müttefikleri, Amerikalılara öncelik vermek için geri çevriliyor.

Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinden haftalar önce, her hafta on binlerce Afgan ülkelerinden kaçıyordu. Birçoğu, Avrupa'ya ulaşmayı umarak İran'da 1.400 mil seyahat etti. Ancak göçmenler Türkiye sınırında sert bir direnişle karşılandı, binlercesi İran sınır bölgesinde bekliyor.

Temmuz ayındaki tek bir operasyonda, Türkiye'ye geçen 1400'den fazla Afgan Türk polisi tarafından toplandı ve geri itildi. Avukatlar, sınır dışı işlemlerinin uluslararası mülteciler sözleşmesini ihlal ettiğini söylüyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i telefonla uyardı ve ülkesinin "ek yükü kaldıramayacağını" söyledi. Türkiye, Merkel'e “zaten beş milyon mülteci aldı” dedi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de zaman zaman göçmenlere ve mültecilere karşı düşmanca tavırlar sergilenmiş ve Türk ekonomisinin kötüleşmesiyle göçmenlere ev sahipliği yapmak siyasi bir mesele haline gelmiştir.

Son teslim tarihi yaklaşıyor: Taliban liderleri, Başkan Biden'ın Amerikan güçlerinin operasyonu tamamlamak için 31 Ağustos tarihine kadar kalabileceği yönündeki bir öneriyi reddetti ve zaten çılgınca bir sürece yeni bir aciliyet enjekte etti.

Tahliye ilerlemesi: ABD ordusu, 24 saat içinde Kabil havaalanından yaklaşık 11.000 kişiyi tahliye etti ve 14 Ağustos'tan bu yana toplam 37.000'e ulaşan ABD destekli kalkışların hızını önemli ölçüde hızlandırdı. Ancak bazı Afgan tercümanlar ve diğer ABD müttefikleri, Amerikalılara öncelik vermek için geri çevriliyor.