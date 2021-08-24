50.000 TL'si Olan Yaşadı, Bankaların Mevduat Faizleri Coştu, En Yüksek Faiz Veren Birçok Banka Var

Faizlerin uzun süredir stabil bir seviyede kalması, yatırımcıları TL’ye yöneltti. Pek çok yatırımcı TL mevduatına yatırım yapmakta ve bu şekilde faiz geliri elde etmeye çalışmaktadır. Yıllık yüzde 18’lere varan faizlerle sizde TL’ye yatırım yapmak istersiniz belki diye bu yazıyı hazırladık. Listemiz, 50 bin TL’ye 360 günlük vadede en yüksek faiz veren bankaları içeriyor.

En Yüksek Faiz Veren Bankalar (360 gün vade)

Alternatif Bank Fibabanka Halkbank Denizbank HSBC Akbank Garanti BBVA Türkiye İş Bankası Yapı Kredi Cepteteb

Alternatif Bank

Henüz çok genç diyebileceğimiz bir banka olan Alternatif Bank 1991 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerine bu yılda başlayan banka, kurulduğu ilk günden beri mevduat sahiplerine yüksek faiz, kredi müşterilerine de uygun faiz sunuyor ve tüketici dostu bir bankacılık politikası güdüyor. Alternatif Bank, şu günlerde 50 bin TL için 360 günlük vadede 9535 TL faiz ödemektedir.

Fibabanka

Fibabank 50 bin TL’lik mevduat için 360 günlük vadede yaklaşık olarak yüzde 16,5 faiz uygulamaktadır. Mevcut mevduatınızı bir yıl süreyle, Fibabank’a yatırırsanız, vade sonunda elde edeceğiniz net faiz getirisi 8 bin 676 lira olacaktır.

Halkbank

Yıllık yüzde 17,75 faiz uygulayan Halkbank, vade sonunda 9389 lira net faiz ödemektedir. Eğer siz de 50 bin liranızı Halkbank’ta değerlendirmek istiyorsanız, paranızı Halkbank’a yatırabilir ve yüksek faiz avantajıyla paranızı çalıştırabilirsiniz.

Denizbank

Yüzde 16,5 faiz oranıyla en yüksek faiz veren bankalar listemizde yer alan Denizbank, oldukça yüksek faiz getirisiyle yatırımcılarını sevindiriyor. 50 bin TL’sini Denizbank’a yatıran bireyler, vade sonunda 8 bin 676 lira faiz geliri elde etmektedirler.

HSBC

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Hsbc, sunduğu özel faiz oranıyla müşterileri cezabetmeye devam ediyor. Bir yıl boyunca parasını HSBC’e yatıran bireyler vade sonunda 50 bin TL için, 8 bin 676 TL faiz geliri elde etmektedir.

Akbank

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Akbank, 16 faiz oranıyla yatırımcılarını üzmüyor. Uygulanan faiz oranına karşılık 50 bin lirasını Akbank’ta değerlendiren bireyler, vade sonunda yaklaşık 8 bin 395 lira faiz getirisi elde etmekteler.

GarantiBankası

Yıllık yüzde 15 faiz oranıyla müşterilerini cezbetmeye devam eden Garanti Bankası, oldukça kolay bir hesap açılım temasına sahiptir. Garanti Bankası’nda hesap açmak oldukça basittir. Hesabınızı açtıktan sonra 50 bin liranızı bankaya yatırabilir ve vade sonunda 50 bin TL için 7 bin 827 lira gelir elde edebilirsiniz.

Türkiye İş Bankası

Yıllık yüzde 11,75 faiz ödeyen İş Bankası, 6033 lira net faiz getiri imkânı sunuyor. Eğer 50 bin liranızı İş Bankası’nda değerlendirmeye karar verirseniz yüksek faiz elde edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yıllık yüzde 11,5 faiz oranı sizin için uygunsa, paranızı Yapı Kredi’de değerlendirmeye ne dersiniz? Yapı Kredi, yüksek faiz ödemeleri sayesinde size zengin bir yaşam sunuyor. Sizde paranızı Yapı Kredi’de değerlendirmeye karar verirseniz yılda 5,577 lira faiz elde edebilirsiniz.