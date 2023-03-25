Turkcell, 1100 Depremzedeye İş İmkânı Sunuyor! İstihdam Seferberliği Projesi Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Telekom sektörünün öncü firması Turkcell, depremzedeler için istihdam sağlamayı amaçlayan yeni bir proje başlattı. Bu kapsamda 11 ilde 1100 personel alımı gerçekleştirilecek. Depremzedeler ve birinci derece yakınlarına yönelik başlatılan istihdam projesi, vatandaşların yaşadığı iş sıkıntılarına çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın web sitesinde yer alan Kariyerim bölümünde açılan ilanlarla başvurular kabul ediliyor.

Turkcell İstihdam Seferberliği Projesi

#TurkcellİstihdamSeferberliği adı verilen bu proje ile depremin etkilediği 11 ilde yaşayan veya deprem nedeniyle diğer illere yerleşen vatandaşlara iş imkânı sağlanacak. İlk etapta 1100 kişiye iş fırsatı sunulması planlanıyor.

Turkcell, Türkiye'deki telekomünikasyon sektörünün liderlerinden biri olarak, deprem bölgelerinde yaşayan ve bu süreçten etkilenen vatandaşlara iş imkânı sunmayı hedefleyen önemli bir projeye imza attı. Bu projede depremden etkilenen 11 ilde 1100 personel alımı gerçekleştirilecek ve buna ek olarak, depremden etkilenen kişilerin birinci derece yakınları da bu fırsattan yararlanabilecek.

Projeye dahil edilen iller arasında Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ bulunuyor. Turkcell'in güncel açık pozisyonlarına başvuru yapabilecek adaylar, şebeke teknolojileri, bilgi teknolojileri, dijital servisler ve çözümler, satış ve finans alanlarında fırsatları değerlendirebilirler.

Bu öncü girişimle, Turkcell, depremzedelerin yaşadığı zorluklara çözüm sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin istihdam sorunlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projeye başvurmak isteyen adaylar, Turkcell'in resmi web sitesindeki Kariyerim bölümünden detaylı bilgi alarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Turkcell, Depremzedeler İçin İstihdam Seferberliğini Genişletiyor! İş İmkanları ve Projeye Dahil Olan Şehirler

Telekomünikasyon devi Turkcell, depremzedeler için başlattığı istihdam seferberliği projesini genişleterek daha fazla kişiye iş imkânı sunmayı hedefliyor. Projenin kapsamı, 11 ilde 1100 personel alımıyla sınırlı kalmayarak, daha fazla vatandaşın yararlanması planlanıyor.

Turkcell'in depremzedelere yönelik istihdam seferberliği projesi büyük ilgi görüyor. Şirket, projenin başarısıyla motive olarak, iş imkânlarını daha fazla vatandaşa sunmaya kararlıdır. Böylece depremzedeler ve birinci derece yakınları için iş olanakları artacak.

TurkcellİstihdamSeferberliği adlı projede başarılı sonuçlar alındıkça, Turkcell daha fazla depremzede ve yakınlarına iş fırsatı sunmak için projeyi büyütmeyi amaçlıyor. Bu sayede, depremin yaralarını sarmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için daha fazla istihdam sağlanacak.