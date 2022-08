Şenol Can Kasımpaşa Teknik Sorumluluk Görevine Getirildi!

Şenol Can’ın Kasımpaşa teknik sorumluluk görevine getirildiğini resmen duyuran Kasımpaşa spor gündeminin üst sıralarında yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Kasımpaşa'da 2021 ile 2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada ve 2020 ile 2021 sezonunun son 10 Lig maçındaki karşılaşmada görev yapan Şenol Can, bu defa teknik sorumluluk görevine getirilmesi ile adından söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında Şenol Can'ın Kasımpaşa teknik sorumluluk görevine getirilmesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Sami Uğurlu'dan boşalan teknik sorumluluk için Kasımpaşa Kulübü önemli bir duyuruda bulundu ve Şenol Can'ın bu konum için görevlendirildiğini duyurusunu gerçekleştirdi. Açıklama lacivert beyazlılar tarafından yapıldı ve Şenol Can'nın kulübün teknik sorumluluk görevine getirildiği belirtildi. Sezonun ilk iki haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe'ye 6-0 ve Bahçeşehir'e ise 4-0 yenilmesi sonrasında Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Şenol Can Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Mevkisi Nedir?

Küçük yaşta ailesi ile birlikte Türkiye'nin Bursa şehrine göç eden Şenol Can Kasımpaşa teknik sorumluluk görevine getirilmesi ile spor gündeminde adından söz ettirdi. 3 Nisan 1983 Bulgaristan doğumlu olan Can, sol bek mevkiinde oynamış eski bir futbolcu ve Türk Teknik direktörüdür.

Şenol Can kırcaali'de Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve ailesi ile beraber çocuk yaşlarda olduğu sırada Türkiye'nin Bursa şehrinde göç etmiştir. Futbola küçük yaşlarda başlayan Şenol Can Bursaspor altyapısına geçmiş ve 2002 senesinde A Takımına yükselerek adından söz ettirmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri ile ilgili olarak Şenol Can futbolu Fatih Karagümrük'te bırakması ardından aynı takımda antrenörlüğe başlamış ve bu gelişme ile adından söz ettirmiştir. Takımın başına Ömer Erdoğan'ın ayrılması ardından geçen Şeno Can Kasımpaşa'yı çalıştırmaya 24 Mart tarihinde başlamıştır. Ligin ilk haftasındaki Hatayspor deplasmanı ardından 15 Ağustos tarihinde Kasımpaşa'dan karşılıklı anlaşarak ayrılan Şenol Can yeni adından söz ettirdi.