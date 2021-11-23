Rusya ve Ukrayna Arasında Bir Savaş Riski Nedir?

ÇATIŞMA RİSKİ HAKKINDA İKİ TARAF NE SÖYLÜYOR?

Rusya kimseyi tehdit ettiğini reddediyor ve askerlerini istediği gibi kendi topraklarında konuşlandırabileceğini söylüyor. Ukrayna ve NATO'yu gerilimi tırmandırmakla suçladı ve Kiev'in 2014'ten bu yana Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen iki doğu bölgesini geri almaya çalışabileceğini öne sürdü. Rusya'nın yabancı casus ajansı bu hafta durumu 2008'deki artışla karşılaştırdı. Rusya güçlerinin komşu Gürcistan'ı ezdiği savaş.

Ukrayna, böyle bir saldırı planlamayı reddediyor ve Rusya'nın olası bir saldırı için sınırlarının yakınında toplanmış 92.000'den fazla askeri olduğunu söylüyor.

RUSYA İŞGALİ NE KADAR OLASI?

Reuters, Batılı istihbarat yetkilileri ve Kremlin düşüncesine aşina olan Ruslar da dahil olmak üzere bir düzineden fazla kaynakla görüştü ve neredeyse hepsi, bir işgalin yakın bir ihtimal olmadığı konusunda hemfikirdi. Daha makul bir senaryo, Başkan Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'daki "kırmızı çizgilerini" savunma konusunda ciddi olduğunu belirtmek için inandırıcı askeri güç tehdidini kullanmasıydı. Son haftalarda birçok kez, Ukrayna'nın ittifaka nihai üyeliği ihtimali bir yana, Ukrayna'ya NATO silah tedarikini veya oradaki herhangi bir NATO askeri varlığını kabul etmeye hazır olmadığını belirtti. Bu kaynaklar, Putin'in, baharda 100.000'den fazla Rus askerinin Ukrayna sınırı yakınında toplanıp ardından geri çekildiği baharda yaptığı gibi, tırmanan ve tırmanan krizleri azaltmada usta olduğunu ekledi. Bu şekilde, Rusya'nın karşıtlarının niyetini tahmin etmesini sağlıyor ve Batı'ya Rusya'nın hafife alınması gereken bir güç olduğunu hatırlatıyor.

SAVAŞA GİRİLİRSE, BU NASIL OLUR?

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne (IISS) göre, Rusya'nın silahlı kuvvetleri 900.000 aktif personele sahipken, Ukrayna'da 209.000'e karşı dörtten fazla bir avantaj var. Ancak IISS'de hibrit savaş alanında kıdemli bir kişi olan Samir Puri, Rusya için gerçek avantajın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı savaşta savaşan vekillere sahip olması ve onlara onlarla bağlantı kurma ve zaten onların altındaki alanı genişletme seçeneği vermesi olduğunu söyledi. kontrol. Daha geniş bir işgal için gitseydi, kuzeyden (Rusya ve müttefiki Belarus'tan), doğudan veya güneyden (Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ele geçirdiği Kırım üzerinden) saldırmayı düşünebileceğini söyledi. Odessa ve Mariupol şehirlerine deniz saldırısı.

UKRAYNA KENDİNİ SAVUNMAYA NE KADAR HAZIR?

Ukrayna, Kırım'ı gerçek bir savaş olmadan Rusya'ya kaybettiği 2014 yılına göre askeri açıdan önemli ölçüde daha güçlü. Washington tarafından sağlanan gelişmiş tanksavar füzeleri var ve ABD istihbarat desteğinden faydalanabilir. Ancak yine de ezici bir düşmanla karşı karşıya kalacaktı - örneğin, muharebe tanklarındaki Rus avantajı, bire üçten fazladır.

Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olan Mathieu Boulegue, "Ukrayna için mesele, ellerinden geldiğince direnmek, Batı'dan yardım için dua etmek ve nihayetinde savaşmak olacaktır" dedi. "Rusya tam olarak işgal ederse, Kiev'in sorunu, işgalin maliyetini Rusya için muazzam hale getirmek için ayaklanma karşıtı tarzda bir savaş başlatmak olacaktır."