Tunus'ta Yeni Hükümet Dönemi

Tunus'un tartışmalı cumhurbaşkanı, ülkenin başbakanını görevden almasından ve parlamentoyu askıya almasından aylar sonra Pazartesi günü yeni bir hükümete yemin etti; bu hareketler, geniş çapta popüler olsa da, Kuzey Afrika ulusunun on yıllık demokrasi deneyinde büyük bir tökezleme anlamına geldi.

2019'da ülkenin siyasi partileri dışında bağımsız olarak cumhurbaşkanı seçilen bir hukuk profesörü olan Başkan Saied Kais, birçok Tunuslu'nun ülkenin derinleşen ekonomik sıkıntılarını şiddetlendiren yozlaşmış ve etkisiz bir parlamento olarak gördüğü parlamentoyu feshetti.

Başbakan Najla Romdhane liderliğindeki yeni kabine, aynı dışişleri bakanı Othman Jerandi ve eski içişleri bakanı Taoufik Charfeddine de dahil olmak üzere birçok tanıdık yüz içeriyor. Bazıları, Said'in 2019 başkanlık kampanyası için çalışmış gibi görünüyor.

Ne Bay Kais ne de Bayan Romdhane, parlamento seçimleri için herhangi bir plan açıklamadı. Ayrıca Kais'in yeni hükümetinin, parlamentonun kabine atamalarını onaylamasını gerektiren Tunus'un 2014 anayasası çerçevesine nasıl uyduğu da belirsizliğini koruyor. Anayasa uzmanı Bay Kais, anayasayı değiştirme sözü verdi.

Birçok Tunuslu, ülkenin ekonomik zorluklarını çözemeyen etkisiz, yerleşik bir siyasi sınıfı ortadan kaldırdığı görülen Kais'in aldığı önlemleri onaylıyor. Ancak Tunus muhalefet partileri Bay Kais'in iktidarı ele geçirmesini darbe olarak nitelendirdi ve Tunus'un uluslararası destekçilerinin çoğu, Kais'in siyasi gücü kendi elinde toplama girişimlerinin ulusun gidişatını kalıcı olarak değiştirip değiştiremeyeceği konusunda alarma geçti. Tunus, demokratik normların hüküm sürdüğü 2011 Arap ayaklanmalarında halkının otokratik yöneticilerine meydan okuduğu tek ülkeydi.

Geçen hafta, Kais hükümeti bir televizyon kanalını kapattı ve Iraklı şair Ahmed Matar'ın "Cetvel" adlı demokrasi yanlısı şiirini canlı yayında okuduktan sonra bir talk-show sunucusunu tutukladı. Kais, başkentte cop ve kalkanlar kullanan siyah miğferli güvenlik güçlerinin varlığında binlerce kişinin kendisini protesto etmesinden bir gün sonra hükümetine yemin etti. Kais, Pazartesi günü muhaliflerini "bizi kan ve şiddet sahnelerine geri götürmek istemekle" suçlayarak, "Tunus devletinin ve halkının egemenliğine zarar vermek isteyenlere yer yok" dedi. Batılı diplomatlar genellikle yabancı yatırımcıları, parçalanmış, kutuplaşmış bir siyasi sahnenin Tunus'un zayıf yönlerinden biri, potansiyel bir istikrarsızlık kaynağı olduğu konusunda uyarıyorlar.