Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimlerini Kazanmanın Favorisi

Joe Biden, eski ABD başkanının gerisinde kaldığı ve iç gündemiyle ilgili zorluklarla karşılaştığı için Donald Trump, 2024'te seçimi kazanmanın favorisi oldu.

Trump, bahis oranlarına göre, 2024'teki Cumhuriyetçi adaylık yarışında öndeydi, ancak seçimde kazanma şansı yoktu.

Bununla birlikte, Betfair Exchange'in son oranları, Bay Trump'ın 2024'te kazanmak için şimdi 4,8 olduğunu buldu. Bu arada Biden, cumhurbaşkanlığı eşleşmesinde kendi başkan yardımcısı Kamala Harris'in gerisine düştükten sonra 5.1'deydi.

Ne Trump ne de Biden 2024'te adaylığı resmen ilan etmemiş olsa da, görevdeki bir başkanın Beyaz Saray'da ikinci kez seçim yapmaması alışılmadık bir durum. Bayan Harris'in patronu yerine koşacağı yönünde de spekülasyonlar var. Bu, her iki erkeğin de yetmiş yaşında olmasına ve Bay Biden'ın 2025'teki Açılış Günü'nden önce 82 yaşına girmesine ve onu sekizinci yaşına girmesine rağmen geliyor.

Trump 78 yaşında olacaktı ve Ocak ayında Bay Biden'dan neredeyse yarım yaş büyük olacaktı. Başkan Yardımcısı Harris 60 yaşında olacaktı ve 1945'te göreve başladığında eski başkan Harry Truman'a benzer bir yaşta olacaktı.

Buna karşılık, Barack Obama 2009'da göreve başladığında 47 yaşındaydı ve şimdiye kadarki en genç ABD başkanları arasındaydı. Geçen Cumartesi Iowa'daki bir mitingde konuşan Bay Trump, yine 2024'te başka bir yarışa işaret etti ve Demokratların 2020 yarışını "hile yapmak ve hile yapmak için Covid kullandığını" yanlış bir şekilde iddia etti.

2020 seçim kaybıyla ilgili sözde "Büyük Yalan", Bay Biden'ın Ocak ayında göreve başlamasından ve Bay Trump'ın yarışı adil bir şekilde kaybetmesinden bu yana devam eden bir tema oldu. İkinci görevden alma davası ve 6 Ocak'ta beş kişinin ölümüne neden olan ABD Başkenti'nde bir isyanı kışkırttığı iddiasının ardından 2024'te kazanma ihtimali 21.0 kadar düşüktü.

Cumhuriyetçiler, Bay Trump'a kaos için saldırdıktan sonra, isyandan bu yana büyük ölçüde katlandı ve liderliğini takip etti. Bahis oranları, Cumhuriyetçi adaylık yarışmasını kazanacağını gösteriyor. Trump, geçen ay sağcı TV kanalı Real America's Voice'a "bir doktordan ya da başka bir şeyden kötü bir çağrının" 2024'te koşmasını engelleyen bir şey olacağını söyledi.