Tunus: Savunulmaz Statüko ve Belirsiz Gelecek Arasında

Yasak, büyük siyasi partiler ve ulusal şahsiyetler tarafından Başkan Saied'in 25 Temmuz'da aldığı istisnai önlemlere karşı çağrılan gösterilerden sadece iki gün önce geldi - protestoları durdurmayı amaçlayan eleştirmenler tarafından reddedilen bir hareket.

Geçen yıla kadar Devrim Günü olan - şimdi cumhurbaşkanı tarafından kararlaştırıldığı üzere 17 Aralık'ta resmi olarak gözlemleniyor - güvenlik birimlerinin ünlü odak noktası olan Habib Burgiba Caddesi'ne giden tüm ana yolları kapatmasının ardından Tunus'un merkezindeki çeşitli yerlerde protestocu grupları toplandı. 2011 devrimi.

Yoğun polis mevcudiyetine rağmen, ülkenin önde gelen siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, avukatlar ve aktivistler gösteri yaptı.

Tunuslu bir siyasi analist olan Tarek Kahlaoui, Cuma günkü gösterilerin ardından El Cezire'ye verdiği demeçte, "Siyasi elit, cumhurbaşkanının siyasi süreci tekelleştirme niyetine karşı bir direniş eylemiyle kamusal alandaki varlığını ifade etmeye çalışıyor."

Mohamed V Caddesi'nde ılımlı İslamcı Ennahdha partisinin partizanları, Darbe kampanyasına karşı Yurttaş üyeleriyle birlikte toplandı.

Şu anda donmuş olan parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan Ennahdha hareketi, Saied'in parlamentonun askıya alınmasını, yönetim yetkilerini ele geçirmesini ve anayasada değişiklik yapmayı planladığını protesto eden muhalefet partilerinin başında yer aldı. darbe çağırın. Bu önlemler 22 Eylül'de bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile pekiştirildi.

Gerçek adını vermeyen Ennahdha'nın önde gelen üyelerinden Gafsi, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Tek adam yönetimi veya tek parti yönetimi altında olmak için tüm gücün tekeline geri dönmeye hazır değiliz" dedi. Mohamed V.

“Devrimden kazandığımız siyasi özgürlüklerden vazgeçmeyeceğiz” diye ekledi, Saied'in karar verme yetkisini ve yargı üzerindeki kontrolünü sert bir şekilde eleştirdi.

Gafsi, partisinin demokratik hayata devam etmek ve ortak bir zemine varmak için kapsamlı bir ulusal diyalog çağrısını benimsedi ve bunun siyasi açmazdan çıkmanın tek yolu olduğunu öne sürdü.

Aynı kalabalıkta toplanan Montassar adlı bir protestocu, "Bu krizden çıkmanın kestirme yolu demokrasiye dönüş" dedi. "Devrim yapılıyor, geçişleri yavaş ama emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz."

Ennahdha partisinin üyeleri ve destekçilerinin yanı sıra politikacılar ve insan hakları savunucularının da yer aldığı Darbeye Karşı Vatandaş girişimi, olağanüstü hal tedbirlerine son verilmesi ve demokrasiye geri dönülmesi talebiyle 17 Aralık - 14 Ocak tarihleri ​​arasında protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Kolektif ayrıca parlamento çalışmalarının yeniden başlatılmasını, anayasanın savunulmasını, hak ve özgürlüklerin korunmasını ve erken yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir tarih belirlenmesini talep etti.