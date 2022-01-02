Tunus: Gözaltına Alınan Ennahdha Yetkilisinin Serbest Bırakılması İçin Çağrılar Artıyor

Kuzey Afrika ülkesinin askıya alınan parlamentosunun en büyüğü olan Ennahdha partisinin lideri olan gözaltına alınan Tunuslu politikacı Noureddine Bhiri'nin nerede olduğu konusunda yapılan itirazlar arttı.

Sivil polis memurları, Cuma günü başkent Tunus'ta eski adalet bakanı ve Ennahdha'nın başkan yardımcısı Bhiri'yi tutukladı.

Tunus'un bağımsız ulusal işkenceyi önleme organı (INPT), yetkililerin Bhiri ve Cuma günü sorgulanmak üzere gözaltına alınan eski bir içişleri bakanlığı yetkilisi olan Fathi Baldi hakkında bilgi vermediğini söyledi.

INPT başkanı Fathi al-Jarray, içişleri bakanlığından iki adam hakkında bilgi taleplerine "yanıt" gelmediğini söyledi. Ennahdha, Başkan Kais Saied Temmuz ayında iktidarı ele geçirene kadar ülke siyasetinde merkezi bir rol oynamıştı.

Tunus, 10 yıl önce Arap Baharı isyanlarından çıkan tek demokrasiydi, ancak sivil toplum grupları ve Saied'in muhalifleri, uzun süredir güçlü olan Zine El Abidine Ben Ali'yi deviren devrimden on yıl sonra otoriterliğe geri dönme korkusunu dile getirdiler.

Avukat ve INPT yetkilisi Lotfi Ezzedine, AFP haber ajansına bazı kişilerin yaz boyunca ev hapsine alındığını, ancak "bu daha da kötü çünkü nerede tutulduklarını bile bilmiyoruz" dedi. Bhiri ve Baldi, "resmi bir gözaltı merkezinde, evlerinde veya karakolda değillerdi" dedi ve çiftin konumunun "gizli tutulduğunu" iddia etti.

Geçen yıl 25 Temmuz'da Saied, Ennahdha destekli hükümeti görevden aldı ve parlamentoyu askıya alarak kendisini anayasanın nihai yorumcusu olarak tanıttı. Daha sonra kararnameyle yönetmek için adımlar attı ve Aralık ayı başlarında siyasi sistemde reformlar yapmaya devam edeceğine söz verdi. Eleştirmenler onun hareketini darbe olarak kınadı.

Başkan, yıllarca süren siyasi çekişmeler ve ekonomik durgunluktan sonra hükümet felcini sona erdirmenin tek yolu olarak devralmasını savundu. 2011 devriminde kazanılan hak ve özgürlükleri koruma sözü verdi.

'Tehlikeli emsal'

Cuma günü, Ennahdha yetkililerin Bhiri'yi sorguladıklarını söyledi ve "ülkenin diktatörlüğe giden bir tünele girişini gösteren bir adam kaçırma ve tehlikeli emsal"i kınadı.

INPT'den Ezzedine, içişleri bakanlığının ikiliyi "kamu düzenine tehlike" teşkil ettikleri iddiasıyla yasal işlem yapılmadan ihtiyati tutuklama emri verdiğini söyledi.

Gözaltılarını “anayasaya aykırı” olarak nitelendirerek, aileleri veya avukatlarıyla iletişim kuramadıklarını veya ziyaret alamadıklarını söyledi.

Ennahdha partisi milletvekili Habib Khedher, İçişleri Bakanı Taoufik Charfeddine'nin Cumartesi günü Bhiri'nin savunma komitesinin temsilcileriyle görüşmeyi reddettiğini söyledi. Bhiri'nin eşi Saida Akremi ve ulusal hukuk düzeni başkanı, çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip Bhiri'nin sağlığını kontrol etmek için bir toplantı talep ettiğini söyledi.