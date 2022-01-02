Çin'in Güneybatısında Sığ Deprem

Çin'in güneybatısındaki popüler turistik şehir Lijiang'ı da sallayan sığ depremde en az 22 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre deprem Pazar öğleden sonra Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasındaki sınırda meydana geldi ve büyüklüğü 5,4 ve derinliği 38km (24 mil) olarak belirlendi.

Çin Deprem Ağları Merkezi daha sonra büyüklüğü 10 km (6,2 mil) derinlikle 5.5 olarak ölçtü. USGS, merkez üssünün Yunnan eyaletindeki Lijiang'dan 115 km (71.5 mil) uzakta olduğunu söyledi. Yunnan Sismoloji Bürosu, Ninglang ilçesinde meydana gelen depremde ikisi ağır olmak üzere 22 kişinin yaralandığını söyledi.

İl sismoloji idaresi, evlerde henüz bir hasar bildirimi olmadığını söyledi, ancak devlet haber ajansı Xinhua, merkez üssüne 60 kişilik bir arama kurtarma ekibinin gönderildiğini söyledi. Çin, özellikle dağlık batı ve güneybatı bölgelerinde düzenli olarak depremlerden etkileniyor.

Eylül ayında, Sichuan eyaletindeki sığ bir depremde üç kişi öldü ve düzinelerce kişi yaralandı ve on binlerce ev hasar gördü. Sichuan'da 2008 yılında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 80.000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bunların arasında, kötü inşa edilmiş okul binaları çöktüğünde öldürülen binlerce çocuk vardı, ancak mesele siyasi bir boyut kazandığından hükümet kesin bir ölü sayısını açıklayamadı.