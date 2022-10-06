Tüm Emeklilerin Hesabına 12500 TL Para Yollanıyor! Hesaplarınızı Kontrol Ederek Alıp Almadığınızı Görün!

Emekli olan vatandaşlar, 12500 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorlarsa, hem kamu bankaları üzerinden hemde özel bankalar üzerinden hesaplarını kontrol ederek, bu nakit kampanyasından faydalanıp faydalanmadığını öğrenebilir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde internet üzerinden kullanabileceğiniz 12500 kredi ödemelerinde 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturarak almış olduğunuz bu kredileri düşük faiz oranları ile birlikte geri ödeyebilirsiniz.

"Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan nakit kampanyası ile birlikte ayrıca, Yapı Kredi Bankası İş Bankası ve Garanti Bankası da destek vereceğini açıkladı."

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde nakit ödemelerinden faydalanabilecekleri bu kampanyalarda, kredi politikalarına uygun olan tüm emekliler, hemen onay alabilecek.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu kampanyalar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 veriliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabınız varsa, internet bankacılığını kullanmanız durumunda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte bankalardan alacağınız krediler haricinde daha değişik faiz oranlarından yararlanarak, masrafsız ve gelir belgesiz krediler verilmektedir. Kamu bankaları gibi özel bankalarında internet bankacılığını kullanabilmeniz için hem maaş müşterisi olmanız hemde maaş müşteri hesabınız üzerinden beni internet şifresi oluşturmanız isteniyor. 36 ay vadeye kadar daha yüksek limitlerde kredi almak isteyen vatandaşların bankalara borcu olmaması durumunda işlemleri gerçekleştirerek, yine şubelere gitmeden hesaplarına yapılacak olan ödemeler ile birlikte kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.