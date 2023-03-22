SSK-SGK az önce son kararı verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı! EYT'li olamayan üzülmesin!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı! EYT'li olamayan üzülmesin! SSK-SGK az önce son kararı verdi! Emekli olmayı planlayanlar için son günlerde çok yeni gelişmeler sağlandı. Yapılan bu yenilikler emeklilik için bekleyenlere yeni fırsatlar sunulmasını sağlamıştır. Birçok kişi artık beklediğinden çok daha erken emekli olabilecek. Emeklilik yaşı 8 yıl kadar erkene alındı. Milyonlarca kişi artık çok daha erken emekli olabilecek. Emeklilik için gün sayanlar için bu müjdeli haber oldukça memnuniyetle karşılanmıştır. Bu kişiler düzenlemelerden hemen sonra SGK’ya başvurarak kendi emeklilikleri için bilgi almaya başladılar. Yaş şartı ile birlikte özel şartlar ve prim gün sayısının dolması ile emeklilik gibi birçok konuda araştırma yapılmaya başlamıştır.

Emeklilik Detayları

Emeklilik ile ilgili yapılan düzenlemelerde oda kaydı olan esnaflar sigortalılık süresini 1985 yılına kadar geri çekme hakkına sahip olmaktadır 4 Ekim 2000 öncesinde sadece bir gün dahi Bağ-Kur tescili olan kişiler sigortalılık süresini geriye çekme hakkına sahip iken 4 Ekim 2000 sonrasında tescili olan kişilerin böyle bir şansı bulunmamaktadır. Bu Bağ-Kur’dan emekli olmayı bekleyenler için çok önemli bir nokta olarak gösterilmektedir. 4 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında Bağ-Kur tescili olanlar ise Bağ-Kur kayıtları silinse bile tescil süresini geriye götürme hakkına sahip bulunmaktadır.

haber24.com özel haber