Tüm Banka Kartı Sahiplerine 1000 TL İade Ödemesi Yapılacak! Tek Şart Başvuru, Yapan Anında Alıyor

Tek şart başvuru yapmak! Başvuru yapan, 1000 TL iade kampanyasından yararlanabiliyor. 1000 TL para iadesinden kimler, nasıl yararlanacak? Şartlar nelerdir? Şimdi bu soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Detayları haberimizde sizler için hazırladık...

Bankalar arasında müşteri kazanma rekabeti git gide kızışırken son kampanya müjdesi Alternatif Bank'tan geldi! Alternatif Bank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile 2022 yılı içinde müşterilerine tam 1.000 TL para iadesi yapacağını açıkladı! Yapılan açıklama ile birlikte banka müşterileri de araştırmalara başladı. Alternatif Bank'ın yeni kampanyası ile, 2022 yılı içerisinde, bir günde en fazla 50 TL olmak üzere toplam 1.000 TL para iadesi alınabilecek! Peki şartlar neler? Kampanya detayları ve tüm bilgiler haberimizin devamında sizlerle...

1000 TL Para İade Kampanyasının Detayları

Alternatif Bank'ın yeni kampanyası ile 3 Ocak ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabından açan Alternatif Bank müşterielri, 1 Şubat ile 31 Aralık 2022 tarihleir arasında vadesiz hesapları üzerinden ve VOV Banka Kartı ile yapacakları tüm alışverişlerinde , toplamda ise en fazla 1.000 TL para iadesi kazanabilecekler!

Alternatif Bank'ın bu yeni kampanyasından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesap sahipleri yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için Kur Korumalı Vadeli Mevduat hesabında 10.000 TL veya üzeri bakiyenin bulunması gerekmektedir. Bir gün içerisinde en fazla 50 TL ve bir yılda en fazla 1.000 TL iade ödemesi alınabilecek.

Kampanyadan yararlanabilmek için ayrıca Alternatif Bank vadesiz hesap ve VOV Banka kartı sahibi olmak gerekiyor.

Banka müşterileri, işbu kampanyadan elde ettikleri iade ödemelerini diledikleri gibi/nakit olarak harcayabilecekler. Vadesiz hesaplara yapılacak para iadesi, hesaba nakit tutar olarak geçecek.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Kampanyadan yararlanmak için başvurular Alternatif Bank Mobil uygulaması üzerinden veya banka şubeleri üzerinden 10.000 TL veya üzeri bakiyede Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı açılarak gerçekleştirilebilecek. Kampanya başvuruları 31 Ocak 2022 tarihine dek sürecek. 31 Ocak 2022 tarihinden sonra kur korumalı mevduat hesabı açan müşteriler bu kampanyadan yararlanamayacak.