Google, Organize Suç Örgütü İddiasıyla İki Rus'a Dava Açtı

Salı günü Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan bir şikayette Google, iki sanık, Dmitry Starovikov ve Alexander Filippov'un yanı sıra adı açıklanmayan 15 kişinin adını verdi.

Alphabet Inc.'in Google'ı, dünya çapında bir milyondan fazla bilgisayara ve cihaza sessizce sızan ve "organize suçun modern, teknolojik ve sınırsız bir enkarnasyonu" yaratan bir suç girişiminin parçası olduğunu iddia ettiği iki Rus vatandaşına dava açıyor.

Salı günü ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan bir şikayette Google, iki sanığın, Dmitry Starovikov ve Alexander Filippov'un yanı sıra 15 ismi açıklanmayan kişinin adını verdi. Google, sanıkların, Google kullanıcılarının giriş ve hesap bilgilerinin çalınması ve yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere yasa dışı amaçlarla kullanmak üzere Glupteba olarak bilinen bir "botnet" oluşturduklarını iddia ediyor.

Botnet, kötü amaçlı yazılım bulaşmış, internete bağlı cihazlardan oluşan bir ağdır. Bir araya çağrıldıklarında, genellikle cihazların sahipleri makinelerinin ele geçirildiğini fark etmeden bir bilgisayar korsanının teklifini yapabilirler. Bir cihaz sürüsü, web sitelerinde trafiği tıkayabilir, oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için kötü amaçlı yazılım çalıştırabilir, çevrimiçi olarak sahte kredi kartları satabilir ve diğer siber suçlulara yetkisiz erişim sağlayabilir.

Google şikayette, Glupteba botnet'in kendisini kesintilerden korumak için blok zincir teknolojisini kullandığı "teknik gelişmişliği" nedeniyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi. Google, Glupteba botnet'in gücünün her an bir fidye yazılımı saldırısında veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısında kullanılabileceğini söyledi.

Blockchain adli analiz firması Chainalysis Inc., ürün ve hizmetlerinin botnet'i araştırmak için kullanıldığını söyledi.

Bir Chainalysis açıklamasına göre Glupteba'nın bilgisayar korsanlarının güvenliği ihlal edilmiş ağları yönetmek için kullandığı komut ve kontrol sunucularından biri kapatıldığında, yeni bir komut ve kontrol sunucusu etki alanı adresi bulmak için blok zincirini tarayabilir.

Chainalysis'e göre, "Bu taktik, Glupteba botnet'in, komuta ve kontrol sunucusu sunucu alanlarını devre dışı bırakmaya odaklanan geleneksel siber güvenlik teknikleri yoluyla kesintiye uğramasını son derece zorlaştırıyor". "Bu, bu yaklaşımı kullanan bir botnet'in bilinen ilk örneği."

Mountain View, California merkezli şirketin bir sözcüsü bir e-postada, Google'ın ilk kez bir botnet'in peşinde olduğunu söyledi. İnternet kullanıcılarını daha fazla korumak ve siber suçlulara bu tür faaliyetlere göz yummayacağımıza dair bir mesaj göndermek için bu eylemi yapıyoruz” dedi.