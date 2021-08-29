Suriye ve Irak'ta Milyonlarca İnsan Kuraklıkla Karşı Karşıya

Norveç Mülteci Konseyi ve Savaş Çocuğu'nu içeren gruplar, yükselen sıcaklıklar, rekor düzeyde düşük yağışlar ve kuraklığın insanları içme ve tarım suyundan mahrum bıraktığını söylüyor.

Barajların suyunun bitmesi nedeniyle kıtlık elektriği de kesintiye uğratıyor ve bu da hastaneler de dahil olmak üzere temel altyapının operasyonlarını etkiliyor. Yardım grupları, iklim değişikliğinin neden olduğu daha yüksek sıcaklıkların kuraklık risklerini ve şiddetini artırdığını da ekledi.

Suriye'de beş milyondan fazla insan doğrudan nehir suyuna bağımlı. Yaklaşık 400 kilometrekarelik tarım arazisi toplam kuraklık riski taşıyor. Kuzey Suriye'de üç milyon kişiye elektrik hizmeti veren iki baraj yakında kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Kamplardaki yerinden edilmiş insanlar da dahil olmak üzere Haseke, Halep, Rakka ve Deyrizor'daki topluluklar, suyun azalmasından bu yana ishal gibi su kaynaklı hastalıkların salgınlarında artışa tanık oldu.

Irak'ta nehirden suya erişimin kesilmesi ve kuraklık en az yedi milyon insanı tehdit ediyor. Büyük tarım arazileri, balıkçılık, enerji üretimi ve içme suyu kaynaklarının suları tükendi.

Norveç Mülteci Konseyi Bölge Direktörü Carsten Hansen, “Milyonlarca Suriyeli ve Iraklı için su ve gıda üretiminin tamamen çökmesi yakın” dedi.

“Yüz binlerce Iraklı hâlâ yerinden edilmiş ve daha birçoğu Suriye'de hayatları için kaçarken, ortaya çıkan su krizi yakında daha fazlasını yerinden etmeye iten benzeri görülmemiş bir felakete dönüşecek.”

CARE'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Nirvana Shawky şunları söyledi: “Durum, bölgedeki yetkililerin ve bağışçı hükümetlerin, çatışmaların, COVID-19'un ve şiddetli krizlerin üzerine çıkan bu son krizde hayat kurtarmak için hızlı hareket etmelerini gerektiriyor.

“Uzun vadede, acil gıda ve suyun ötesinde, su krizine sürdürülebilir çözümlere yatırım yapmaları gerekiyor.”

Al Sebat kabile lideri Abdullah, "Bu yıl yoğun bir kuraklık dalgasına tanık olduk ve topraklarımız ürün vermedi ve ne bizim ne de hayvanlarımız için içilebilir su kaynağımız yok" dedi.

“Mevcut koşulların bizi kırsal alanları terk etmeye zorlayacağını ve topraklarımızın harabe olarak bırakılacağını düşünmek çileden çıkıyor.” Birçok çiftçi hayvanlarını yaşatmak için birikimlerini harcadı ve borca ​​girdi. Irak'ın Ninewa kentindeki en kötü etkilenen bölgelerden biri olan Baaj'dan Hamid Ali, "Kuraklık nedeniyle buğday hasat edemedim" dedi.