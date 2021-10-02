ING Bank Tarafından Maaşın 10 Katı Ödemeler Başladı: Bu sabah itibariyle ING Bank tarafından başlatılan kampanya ile maaşınızın 10 katına kadar nakit ödeme almanıza olanak verilmiştir. Buna göre sizler de onay almak için başvuruda bulunabilir ve kredi taleplerinizi iletebilirsiniz. İşte bankanız tarafından sunulan bu hizmetten nasıl faydalanabileceğinize dair önemli detaylar..

Düşük faiz oranlarıyla maaşınızın 10 katına kadar nakit avans ödemelerini alabilmek için ING bank kullanıcısı olmanız yeterli olacaktır. Bankanın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre emekli maaşlarının 10 katına kadar nakit ödemeler yapılmaktadır. Hemen kullanmak isteyeceğiniz kredinin detaylarını inceleyebilir ve duyuruya hemen göz atabilirsiniz.

Gelir belgesi sunmak zorunda kalmadan başvurularınızı gerçekleştirebilir ve şartlarınızın uygun olması halinde kredinizi alabilirsiniz. Düşük faizlerle maaşınızın 10 katına kadar alabileceğiniz bu imkandan faydalanmak için online işlemlere göz atabilirsiniz. 2000 TL'lik bir maaşla 20 bin TL'ye kadar faydalanabileceğiniz nakit avanslar için faiz oranlarının düşük olacağını belirtiyoruz.

Kredi Notunuz Yüksek İse Düşük Faiz İmkanı

Bazı şartlara uygun olmanız halinde ING Bank tarafından yapılan bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bankalar kredi vermeden önce müşterilerinin kredi notlarına göz atmaktadırlar. Buna göre yapılacak inceleme neticesinde kredi notunuz ne kadar yüksek ise alacağınız kredide faiz oranlarının da o kadar düşük olacağını belirtebiliriz. Kredi notunuzun 1200'ün üzerinde olması halinde kredi değerlendirmeleriniz yapılırken güncel faiz oranları ile işlemlerin yapılacağını belirtebiliriz. Bankalardan kredi alma konusunda herhangi bir sıkıntınız yoksa ve şartlarınızın uygun olduğundan eminseniz hemen ihtiyaç kredisi için başvuruları gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

ING Bank tarafından düzenlenen 10 katına kadar kredi imkanından faydalanabilmek için resmi web sitesine giriş yapabilirsiniz. Burada paylaşılan başvuru formunu doldurmanız halinde onay alıp almayacağınızın yanıtı verilecektir. Onaylanması halinde ise tercih edeceğiniz banka şubesi aracılığıyla kimliğinizi ibraz ederek almanız mümkün olacaktır. İnternet üzerinden başvuru yapmayan kişiler ise ING bank şubesini ziyaret edebilir. Yatırılan sigorta primlerinizin dikkate alınacağını belirtirken, 10 katına kadar yapılan kampanya için 36 ay vadenin belirleneceğini aktarabiliriz. Toplamda 100.000 TL'ye kadar alabileceğiniz kredinin tüm detayları resmi sitesi üzerinde sizleri beklemektedir.