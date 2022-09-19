Trabzonspor Maçı Uçakta Kavga ile Bitti! Kadın Yolcu ile Çocuk Korktu

Dün akşam Trabzon'da meydana gelen olayda çerisinde Gaziantep FK kafilesinin de yer aldığı ve Trabzon- İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktığı bilgisi ulaşıldı. Maç sonrası çıkan kavga sebebiyle pilotun polis çağırdığı bilgisine ulaşılırken uçağın kalkış öncesi apronda beklediği sırada bu olayın yaşandığı öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yine uçak içerisinde bulunan bordo mavili oyuncu Yusuf Yazıcı'nın da olayı yatıştırmaya çalıştığı yönünde açıklamalar gerçekleşti. Sizler için haberimizin devamında Trabzonspor maçından sonra uçakta çıkan kavga hakkında detaylı bilgileri konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Gaziantep FK ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzon'da önemli bir maça çıktı ve karşılaşma sonrasında uçakta kavga yaşandığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında yaşanan karşılaşma ardından uçakta bir kavganın meydana gelmesi ise spor gündeminin üzücü haberi olarak adından söz ettirdi. Söz konusu müsabakada konuk ekibin 2-0 öne geçtiği açıklanırken ev sahibi olan bordo mavililer ise karşılaşmadan 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip olarak maçı tamamladı.

Meydana gelen karşılaşma ardından milli ara sebebiyle futbolcuların takımlarından almış olduğu izin ile ilgili İstanbul'a gitmekte olan Gaziantep FK Kabilesi aynı uçak içerisinde bordo mavili taraftarlar ile beraber uçağa bindi ve İstanbul'a gitmek istedi.

Bordo mavili taraftarlar Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da içerisinde bulunduğu uçağın saat 20.35'te İstanbul'a hareket etmek üzere plan yaptığı öğrenildi. Uçak hareket etmeden önce sözlü bir tartışma yaşandığı öğrenildi ve bazı taraftarların Teknik Direktör Erol Bulut'a ve Gaziantep FK oyuncularına sözlü hakarette bulunduğu açıklandı. Tartışmanın ise bu sözler üzerine yaşandığı öğrenilirken söz konusu tartışmanın bir süre sonra büyüdüğü ve bir kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Daha sonra pilot ise bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine kabininden çıktı ve butona basan yolcuyu uçaktan indirmek istedi. Pilotun kabinden çıkması sonrasında butona basan yolcuyu uçaktan indirmeyi talep etmesi adına çıkan tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi. Yaşanan bu büyük tartışmanın üzerine uçak pilotunun polis çağırdığı da spor gündeminin üst sıralarında konuşulan bir konu oldu.

Kadın yolcu tartışmaya çıkaranlara bağırdı, küçük çocuğu korktu!

Uçakta bulunan bir kadın yolcu ise yaşananlar sebebiyle tedirgin oldu ve yanında bulunan küçük çocuğunun korkması sebebiyle yüksek ses ile tartışmaya çıkaranlara bağırmaya başladı.

Trabzon'da meydana gelen futbol karşılaşması sonrasında uçakta çıkan kavga sebebiyle yolcuları sakinleştirmek adına Ahmet Ağaoğlu ile Yusuf Yazıcı'nın da uçak içerisinde büyük bir çaba harcadığı bilgisine ulaşıldı. Daha sonra uçağın yaşanan tartışmalar sonrasında bir saat rötarlı olarak İstanbul'a doğru hareketine başladı ifade edildi.

Ahmet Ağaoğlu kimdir? Hayatı ve biyografisi

Trabzon'da dünyaya gelen Ahmet Ağaoğlu lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik fakültesinde 1979 yılında tamamlamıştır. İş adamı olan Ali Ağaoğlu ile hiçbir akrabalığı bulunmayan Ahmet Ağaoğlu uzak yol gemi kaptanıdır.