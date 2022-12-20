Toplantı bitti! 17 de açıklandı, Emekli maaş alanları ilgilendiren gelişme şimdi duyuruldu...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda kamu bankaları ve özel bankaları tarafından bundan önce kredi başvurusu yapıp onay alamayan vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda kredi puanı uygun olmasa bile kredi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaşı alan kişiler kredi notu yüzünden düşük faizli kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını artık kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış oldukları emekli kredisi kampanyalarına katılarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hemen verecek ve kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yaparak hemen aynı gün içinde kullanmanıza olanak sağlayacaklardır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için emekli maaşı hesapları üzerinden kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulaması ve internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak istiyorlarsa artık banka şubelerine gitmeden de mobil uygulamalar üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerinden faydalanabilirler.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları haricinde Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde işlem gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz bankalar Garanti Bankası Akbank ve Deniz Bankası banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte veya banka hesabınız üzerinden bankaların mobil uygulamaları aracılığı ile birlikte 50.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.